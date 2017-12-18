18 000 шымкентцев не пустили комиссию по ЧС в свои квартиры

18 000 горожан не пустили проверяющих в свои квартиры. Об этом стало известно сегодня в ходе совещания по вопросам безопасности.

Напомним, две недели назад аким Шымкента Нурлан Сауранбаев поручил обойти каждый дом, каждую квартиру города и проверить состояние газового оборудования на вопрос безопасности.

За 14 дней члены комиссии в составе представителей районных акиматов, службы ЧС и газовой службы, обошли 157 997 абонентов. Отметим, в городе 197911 домов и квартир, 90462 из них – частные дома. В ходе рейдов было выявлено 153 нарушения.

«Зачастую это установка газового оборудования с нарушениями, вывод дымоходов в вентиляционные каналы, незаконные врезки в газопровод, что в результате приводит к несчастным случаем. Как это было в Тассае. А вчера в вентканале многоэтажного дома также произошел хлопок. Один из жителей установил газовую колонку и вывел дымоход в вентканал. Он подвергал опасности всех соседей по стояку», — подчеркнул заместитель акима города.

В очередной раз собравшиеся обсудили несчастные случаи, произошедшие в Шымкенте. Так, только за декабрь в Шымкенте произошло 4 несчастных случая, унесших жизни 5 детей и 4 взрослых. Причем, в случае гибели молодой 24-летней женщины и ее ребенка, именно по этому адресу за три дня до трагедии прошли рейдовые мероприятия с участие представителей службы ЧС и газового хозяйства.

«То есть владельцы дома читали памятки, слышали разъяснения со стороны специалистов и не восприняли это всерьез…», — подчеркнул аким города.

Аким Шымкента поблагодарил как членов мобильной группы так и домкомов, присутствовавших на совещании за огромную работу: «Помните. Когда две недели назад мы только планировали начать обход, были сомневающиеся. Говорили, что это сделать невозможно. Почти 16 тысяч абонентов вы обошли, это значит, что вы спасли все эти жизни. Что касается тех 18 тысяч, то возникает вопрос – почему они отказались вас пускать в свои дома? Возможно. испугались, что в случае выявления нарушений, их дома отключат от газоснабжения. Сегодня все они представляют потенциальную угрозу. Поэтому если визуально вы заметите, что в доме есть какое-то нарушение, то лучше отключить от газа».

Что касается нарушителей, из-за которых в городе произошли несчастные случаи, то в отношении их будут приняты меры, вплоть до уголовного наказания. Соответствующее поручение сегодня еще раз сделал акима города сотрудникам УВД.

Остается напомнить, чтобы в доме не произошло трагедии, не доверяйте установку газовых приборов лицам, не имеющим доступ к проведению этих работ, проверьте дымоходы, не устанавливайте в квартирах недопустимое газовое оборудование и если к вам пришли с проверкой – лучше доверьте проверку профессионалам. Как знать, может именно это спасет вас и ваших близких от несчастья.