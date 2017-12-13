40-летняя жительница Манкента застала у себя дома орудующих воров

40-летняя жительница Сайрама застала у себя дома орудующих воров. На ее счастье, двое мужчин тоже были застигнуты врасплох неожиданным возвращением хозяйки дома и просто сбежали, не причинив женщине вреда.

Вскорости домушников задержали по горячим следам, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО. При проведении оперативных мероприятий сотрудникам полиции Сайрамского района по «горячим следам» удалось задержать двух домушников, обчистивших дом 40-летней жительницы Манкента.

8 декабря в дежурную Сайрамского РУВД поступило сообщение от 40-летней потерпевшей о том, что к ней в дом проникли неизвестные лица, которых она застала в гостиной за кражей золотых изделий и денег. Увидев хозяйку дома, злоумышленники скрылись с места преступления.

Однако, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе подворного обхода, сотрудники Сайрамского РУВД по «горячим следам» задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое жителей Шымкента, 1979 и 1985 г.р.годов рождения, которые признались в содеянном.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража». Проводится досудебное расследование.

Как выяснили полицейские, домушники занимались не только кражами золотых изделий и других ценных вещей из домов местных жителей, но промышляли автокражами.

Так, 11 декабря подозреваемые путем взлома вскрыли автомашину «Опель», принадлежащую жителю Сайрамского района, откуда похитили сотовый телефон стоимостью 60 тысяч тенге. Краденое имущество подозреваемые затем сбывали, а деньги тратили на свои нужды.

Следствием установлена причастность задержанных к 3 фактам краж чужого имущества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпешим, составила свыше миллиона тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «кража». Подозреваемые арестованы. Ведется следствие.