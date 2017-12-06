Айтыс молодых акынов прошел в Южном Казахстане

В центре традиций и обычаев ЮКО прошел айтыс молодых акынов «Алаш мұрасын ардақ тұтқан ақындар», передает «Казинформ».

Мероприятие проведено к 100-летию движения Алаш.

На торжественной церемонии открытия директор центра традиций и обычаев Жанибек Тагаев остановился на значении айтыса в воспитании молодого поколения и в устранении недостатков, возникающих в обществе.

В состязании, прошедшем в рамках программной статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», приняли участие 12 акынов.

В интересном и притягательном для зрителей конкурсе главный приз присужден отырарцу Меиржану Жакыпу.

Первое место завоевал Жандос Мырзабеков из Сайрамского района. Второе место у Ардака Орынбек из Китайской Народной Республики. Третье место досталось шымкентцу Нургали Анапия.