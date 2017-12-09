Актуальное предложение от Шубамании к шымкентским снегопадам

В Шымкенте продолжается меховой бум! Меховая ярмарка Шубамания решила утеплить городских модниц. Помимо широкого ассортимента, покупателей порадуют и приятные сезонные скидки.

Норка, соболь, каракуль, куница, песец и чернобурка — без приятной покупки невероятно теплого меха не уйдет никто. Ярмарка Шубамания открыла сезон доступных цен на меховые изделия — скидки от 10% порадуют каждого, кто сюда заглянет. Среди богатого ассортимента меха, фасонов и необычного дизайна, каждый найдет себе оригинальное изделие по душе. А размеры — включая 64-ый — порадуют пышных дам.

Ксения Бритикова, администратор меховой ярмарки Шубамания: «Наша ярмарка привезла последнюю коллекцию меховых изделий, у нас вы найдете большое разнообразие — шубы, пальто, жилетки всех размеров. Также у нас сейчас действует система скидок. Скидки предоставляются от 10 до 30%, смотря какую шубку вы выберете. Приходите, смотрите, выбирайте — будем вам рады!»

Выбор шубы — дело не из легких. Меховое изделие прослужит своей хозяйке не один десяток лет. В «Шубамании» раскрывают важные секреты выбора мехового изделия.

Татьяна Керьянова, представитель меховой фабрики города Пятигорска: «Любой покупатель может проверить у нас шубку на качество. Смотрите: у нас есть такой карманчик, мы его расстегиваем и вы можете посмотреть что это натуральная кожевая, крашеный мех, не крашеный, не тянутый мех. Здесь будет тянуться в бок и вверх — это говорит о том, что структура кожевой не нарушена, за счет этого сохранена плотность подпушка, мех очень теплый, плотный. И он никогда не осыпется и эта шубка прослужит вам очень долго».

Приобрести качественную шубку можно как за наличный расчет, так и в рассрочку на шесть месяцев или в кредит до трех лет.

Шубку своей мечты ищите по адресу: Шымкент, Тамерлановское шоссе, 19 (за торговым центром Аль-Фараби). Ориентир: мебельные павильоны. Ярмарка меховых изделий работает без выходных. Спешите — Шубамания пробудет в Шымкенте всего несколько недель!

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