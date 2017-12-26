Астанинский суд выдал санкцию на арест судьи из Туркестана

Председатель Туркестанского городского суда Омар Серикбаев, который был задержан при получении взятки в размере 3 миллионов тенге, взят под стражу. Санкцию на его арест выдал Астанинский суд Есильского района.

Судья с 25 летним стажем возглавлял суд Туркестана с ноября прошлого года. Информации, за какую услугу судья получил столь крупную сумму денег, уполномоченные органы пока не распространяют.

О задержании сообщили в Департаменте Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области. «Пресечена преступная деятельность председателя Туркестанского городского суда Серикбаева О.Н.», — было заявлено в сообщении.

По одной из версий служитель Фемиды потребовал деньги за смягчение приговора одного из подсудимых.

Тамара Смайылова, представитель областного суда: «Согласно 564 Указу Президента по решению дисциплинарной комиссии судебное жури отстранило Омара Серикбаева от занимаемой должности за неправомерное поведение».

«Если честно мы не понимаем, как он мог на это пойти и даже не верится, что это произошло…», — добавила представитель суда.

Николай Путилин