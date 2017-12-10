Баян и Турсен Алагузовы высказались по проблеме насилия в семьях

Это женитьбу называют событием уходящего года. Многие не верили и осуждали, критиковали, а другие радовались и желали согласия в семье. Баян Есентаева теперь стала официально Алагузовой.

После того как влюбленные узаконили свои отношения, молодожены появились вместе на конференции, посвященной теме «Казахстан без насилия в семье». Перед началом заседания Баян, в сопровождении своего супруга, известного предпринимателя Турсенгали Алагузова, не успевала принимать поздравления от спикеров и гостей конференции. Каждый из присутствующих хотел поздравить и сделать памятное фото. Известный продюсер Баян (Максаткызы) Алагузова не отходила от супруга, на все вопросы и поздравления молодая пара отвечала синхронно. Были и те, кто не узнал известных молодоженов, Баян предпочла не снимать темные очки, но и не поменяла прическу.

Во время конференции многие спикеры и журналисты ждали того, что скажет Баян Алагузова, но Баян не торопилась выступать. Первому слово дали Турсунгали Алагузову, который отметил значимость проекта и поддержал авторов.

«Тема насилия сегодня обсуждается везде и если мы не будем бороться с этим сообща, то я не вижу просвета. Хотелось бы, чтоб наша страна была на самом последнем месте по статистике насилия, не важно кого, главное, чтоб не было этого», — сказал Турсанали Алагузов.

Во время перерыва к Баян начали подходить участники конференции и интересоваться мнением, на что она уверенно отвечала: «Эта тема мне знакома как никому и поэтому я здесь, я не смогла пройти мимо». Во время кофе-брейка, после множественных вопросов, Баян Алагузова согласилась ответить на несколько вопросов корреспондента //otyrar.kz.

— Мы поздравляем вас со свадьбой, то есть с браком, свадьбы я так понимаю еще не было… Скажите пожалуйста, сколько времени вы знакомы близко с вашим новым супругом и на сколько хорошо вы его знаете?

— Знакомы мы давно, но начали строить отношения год назад, конечно, я его каждый день узнаю по-новому, он для меня, могу сказать уверенно, образец и пример мужчины. Человека узнать невозможно никогда, он всегда разный, так и мой муж. Я считаю и хочу, чтоб мы были счастливы. Он все для этого делает, ну и я, конечно.

— Вы буквально вчера поженились, но все ждут свадьбу. Скажите пожалуйста, где будете праздновать и кого пригласите?

— У нас сейчас много работы и свадьба пока не на главном месте, у него работа, у меня масса съемок. Мы, конечно думаем об этом, но неконкретно. Через месяц мы с ним улетаем в другую страну, там, я думаю, мы и решим, как и где нам праздновать свадьбу, там мы будем обсуждать, а может и там сыграем.

— В Шымкенте очень много ваших поклонников, много и критиков. Когда Вы приезжали в Шымкент, то собрали очень много людей, все пришли посмотреть на Вас. Вы себя чувствуете героиней?

— Я не героиня, я человек, который, как и все, хочет счастья, я все делаю для этого. Вот Вы просили только несколько вопросов, а это жизнь — целое интервью, и мне может и хочется рассказать все, но все есть в моей книге. И все же спасибо всем, кто интересуется, поддерживает меня, тем кто критикует, они меня мотивируют. Я стала за это время такой сильной, рядом со мной такой мужчина, я защищена. А насчет Шымкента, скажу так: этот город поучительный во всех смыслах, после поездки в Шымкент я всегда заряжаюсь положительной энергией и чувствую себя уверенно.

— Баян, что вы можете сказать о проекте «Казахстан без насилия в семье»?

— Мой супруг выступил и, я думаю, там все ясно, я его поддерживаю. Насилия не должно быть, это ужас, с которым нужно бороться не только методом уголовного права, это большая работа, которую нужно вести с малых лет. Каждый родитель это должен знать. Столько судеб угроблено, столько всего происходит в мире, и просто оставаться в стороне не справедливо.

После нашей беседы Баян Алагузова допила свой кофе и извинившись попросила остановить беседу, сославшись на нехватку времени, но пообещав встретиться обязательно во время визита в Шымкенте.

К слову, Баян Есентаева и Турсен Алагузов узаконили свои отношения. Молодожены не стали устраивать той по поводу бракосочетания. Есентаева поменяла свою фамилию на фамилию супруга — Алагузова.

Шуддин Саидов