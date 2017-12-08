Цены на коммунальные услуги в ЮКО показали рекордный рост

Самый резкий рост тарифов на комуслуги среди регионов РК в этом году — в ЮКО, где стоимость содержания жилища, воду, отопление и пр. выросла сразу на 19,2 %. Примечательно, что рост услуг в регионе более чем в 2 раза превышает темпы прошлого года. Напомним, что за 11 месяцев 2016 года стоимость таких услуг выросла на 8 %.

Самый низкий рост тарифов на воду, электроэнергию и пр. — в Кызылординской области (+2,7 %).

В Алматы в этом году стоимость комуслуг повысилась всего на 5,1 %, в Астане — на 5,9 %. В прошлом году за аналогичный период рост цен составил 3,7 % и 4,7 %, соответственно.

Цены на коммунальные услуги в этом году в РК показывают самый сильный рост за последние пять лет. В ноябре текущего года по отношению к декабрю предыдущего года стоимость жилищных услуг, а также тарифов на воду, электроэнергию, газ и отопление выросла сразу на 8,1 процента, сообщается в исследовании Energyprom.kz.

Для сравнения, аналитики отмечают, что в прошлом году за аналогичный период цены на комуслуги в республике увеличились на 6,9 процента.

«После достижения пика роста в 2013 году тарифы на основные услуги по содержанию жилища резко замедлили рост в 2014 году. Однако уже в следующем году темпы роста вновь ускорились», — напоминают исследователи.