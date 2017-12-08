Цены на коммунальные услуги в ЮКО показали рекордный рост

Самый резкий рост тарифов на комуслуги среди регионов РК в этом году — в ЮКО, где стоимость содержания жилища, воду, отопление и пр. выросла сразу на 19,2 %. Примечательно, что рост услуг в регионе более чем в 2 раза превышает темпы прошлого года. Напомним, что за 11 месяцев 2016 года стоимость таких услуг выросла на 8 %.
Самый низкий рост тарифов на воду, электроэнергию и пр. — в Кызылординской области (+2,7 %).
В Алматы в этом году стоимость комуслуг повысилась всего на 5,1 %, в Астане — на 5,9 %. В прошлом году за аналогичный период рост цен составил 3,7 % и 4,7 %, соответственно.
Цены на коммунальные услуги в этом году в РК показывают самый сильный рост за последние пять лет. В ноябре текущего года по отношению к декабрю предыдущего года стоимость жилищных услуг, а также тарифов на воду, электроэнергию, газ и отопление выросла сразу на 8,1 процента, сообщается в исследовании Energyprom.kz.
Для сравнения, аналитики отмечают, что в прошлом году за аналогичный период цены на комуслуги в республике увеличились на 6,9 процента.
«После достижения пика роста в 2013 году тарифы на основные услуги по содержанию жилища резко замедлили рост в 2014 году. Однако уже в следующем году темпы роста вновь ускорились», — напоминают исследователи.
Наиболее значительно в этом году повысились тарифы на горячую воду, газ и центральное отопление. Стоимость горячей воды за 11 месяцев выросла на 14,9 процента. В настоящий момент казахстанцы в среднем платят по 237 тенге за один кубический метр. За январь-ноябрь 2017 года тарифы на газ в среднем по РК увеличились на 10,6 процента против прироста на 7,5 процента годом ранее. За один кубический метр природного газа, транспортируемого по распределительным сетям, тариф составляет в среднем 18,4 тенге, за один килограмм сжиженного — 148,75 тенге. Тарифы на обогрев жилья центральным отоплением в этом году поднялись на 9,6 процента, что выше темпов роста цен за аналогичный период прошлого года. Такая услуга казахстанцам обходится почти в 3,9 тысячи тенге за одну гигакалорию. Самый резкий рост тарифов на комуслуги среди регионов РК в этом году — в ЮКО (на 19,2 процента). Рост услуг в регионе более чем в два раза превышает темпы прошлого года.
Напомним, что за 11 месяцев 2016 года стоимость таких услуг выросла на 8 процентов. Самый низкий рост тарифов на комуслуги — в Кызылординской области (+2,7 процента). В Алматы в этом году стоимость комуслуг повысилась всего на 5,1 процента, в Астане — на 5,9 процента. В прошлом году за аналогичный период рост цен составил 3,7 процента и 4,7 процента соответственно.
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5 Комментариев Включено "Цены на коммунальные услуги в ЮКО показали рекордный рост"