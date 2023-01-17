В Шымкенте повысят тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги в Шымкенте намерены повысить из-за износа сетей. Вырученные суммы направят на модернизацию изношенного оборудования.

Специалисты Антимонопольного департамента провели брифинг, на котором рассказали о планах ведомства на 2023 год. Одним из главных направлений работы в этом году станет расчёт и утверждение новых тарифов на услуги субъектов естественных монополий. Как утверждают коммунальщики тарифы, которые утверждались несколько лет назад, сегодня утратили актуальность и не оправдывают затраты на предоставление коммунальных услуг.

Чтобы избежать коллапса в коммунальной сфере, неизбежен подъём тарифов на услуги естественных монополий, уверяют специалисты антимонопольного департамента Шымкента. С важным условием: полученные дополнительные доходы должны быть инвестированы в обновление сетей.

«Во исполнение поручения президента по снижению уровня износа сетей на 15 процентов, Департаментом по регулированию естественных монополий проводятся расчёты с монополистами — суммы, необходимой для замены изношенных сетей, выявление источников финансирования и так далее. Одним из вариантов предлагается разделить объём инвестиций путём разделения нагрузки на конечные тарифы на несколько лет, до 2030-го года. Это в итоге позволит снизить уровень износа коммунальных сетей на запланированные 15 процентов», — рассказывает руководитель ДКРЕМ по г. Шымкенту Дархан Кайнбердиев.

С 2018 года — с момента присвоения Шымкенту статуса города республиканского значения — тарифы на коммунальные услуги не повышались и даже дешевели, говорят антимонопльщики. Больше всего для потребителей подешевело отопление — на 16 процентов. На 5,3 процента газоснабжение, и на 1,24 % упали цены на водоснабжение и канализацию. Но нынешняя ситуация не позволяет сохранять прежние тарифы.

«Глава государства в своём послании народу Казахстана от 1-го сентября 2022 года заявил, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57 процентов тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениям, авариями и как следствие угрозой здоровью и жизни граждан. На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике — «Тарифы в обмен на инвестиции». Показатели износа сетей и мощностей нужно сократить минимум на 15 процентов. Тариф будет предоставляться в обмен на инвестиции» — говорит руководитель ДКРЕМ по г. Шымкенту Дархан Каныбердиев.

Ситуация в коммунальной сфере, где работают более 2500 человек усугубляется и оттоком квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы. На содержании сетей отражается и растущая инфляция. По этой причине за последние годы на треть выросли цены на материалы — трубы задвижки и запасные части, необходимые для поддержания сетей в рабочем состоянии. Как обещают сотрудники антимонопольного департамента, утверждение новых тарифов будет прозрачным, с публичными слушаниями: поставщики коммунальных услуг должны обосновать новые цены. Оценивать предложения будут так же эксперты, депутаты и представители общественных объединений.