Что нового ждет получателей пенсий с 1 января 2018 года? Ответить на этот вопрос мы попросили Бахыта Мусиралиевича Басымбека, директора департамента «Межведомственного расчетного центра социальных выплат» – филиала некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО Министерства по инвестициям и развитию РК.

Согласно проекту Закона РК «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы», сформированного на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2018 – 2022 годы, одобренного на заседании правительства РК, с 1 января 2018 года планируются некоторые законодательные изменения и дополнения в пенсионной и социальной сфере.

С 1 января 2018 года планируется повышение размеров пенсионных выплат на 8 % от получаемых размеров пенсий, в том числе получателям по выслуге лет по линии силовых структур.

Размер минимальной пенсии с 01 января 2018 года составит 33 745 тенге, а с учетом государственной базовой пенсионной выплаты 49 019 тенге, то есть государственная базовая пенсионная выплата возрастет до 15 274 тенге.

Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсий в 2018 году, не может превышать 46-кратного месячного расчетного показателя (МРП 2405 тенге, то есть 46х2405=110 630 тенге), а максимальный размер пенсий с 1 января 2018 года будет равен 82 973 тенге (75% от 46 МРП).

Повышение государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту с 1 января 2018 года будут повышены с учетом изменения уровня прожиточного минимума, который составит 28 284 тенге.

Размеры государственных специальных пособий по Спискам №1 и №2 для лиц, занятых на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, единовременного государственного пособия на рождение, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, размеры специального государственного пособия, с 1 января 2018 года будут повышены с учетом увеличения размера месячного расчетного показателя (2405 тенге). То есть выплаты по Списку №1 – 22 655 тенге, а по Списку №2 – 20 154 тенге.

Назначение и повышение пособия родителям (опекунам, попечителям), воспитывающим ребенка-инвалида с 1 января 2018 года будут осуществляться, исходя из 1,05 минимального размера заработной платы, и будет составлять 29 698 тенге. Размер минимальной заработной платы с 1 января 2018 года составит 28 284 тенге.

Размеры единовременного государственного пособия на рождение ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ним до 1 года будут повышены с 1 января 2018 года в связи с увеличением размера месячного расчетного показателя 2405 тенге. Итак, при рождении 1, 2 и 3-го ребенка размер единовременного пособия составит 91 390 тенге (38 МРП), а при рождении 4-го и более детей 151 515 тенге (63 МРП).

Также получателям пособий по уходу за ребенком по достижении им возраста 1 года с 1 января 2018 года выплаты будут производиться в следующих размерах:

на первого ребенка – 13 853 тенге;

на второго ребенка – 16 379 тенге;

на третьего ребенка – 18 880 тенге;

на четвертого и более ребенка – 21 405 тенге.

Предусматриваются и повышения размеров социальных выплат на случай утраты трудоспособности, потери кормильца на 16% лицам, являющимся получателями на 1 января 2018 года.

Ежемесячные выплаты гражданам РК после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненными жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства с 1 января 2018 года повышаются на 6% от получаемого размера.

Норма, предусмотренная в Законе РК «О специальном государственном пособии в Республике Казахстан» по категории многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алка», «Кумис алка» или получившие ранее звание «Мать – героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени переносится в Закон РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей».

При этом, переоформление с одного вида выплаты на другой осуществляется в автоматическом режиме без истребования новых заявлений от получателей пособия и с 2018 года 1 января сумма выплат составит 15 392 тенге.

Многодетные семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, высших учебных заведениях, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания ими учебных заведений (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста), которым назначено специальное государственное пособие с 2018 года не назначается. Вместо этого с 1 января 2018 года внедряется новый формат социальной помощи, который будет выплачиваться из местного бюджета от действующих трех видов выплат для малообеспеченных семей – «Адресная социальная помощь», «Государственное детское пособие», «Специальное государственное пособие по категории «Многодетные семьи, имеющие 4-х и более детей».

В январе 2018 года инвалидам первой, второй и третьей группы, детям – инвалидам до 16 лет, детям – инвалидам с шестнадцати до восемнадцати лет первой, второй, третьей группы проживающим в городе Байконыр, пособия будут выплачиваться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также с 2018 года предусматривается объединение государственных социальных пособий и специальных государственных пособий для инвалидов. Общий размер получаемых инвалидами выплат не снизится, наоборот порядок администрирования упростится.

В соответствии с законом РК от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении Республики Казахстан» с 1 января 2018 года вступает в силу норма, предусматривающая поэтапное повышение пенсионного возраста женщин с 2018 по 2027 годы. Оно будет осуществляться постепенно в течение 10 лет, по шесть месяцев ежегодно.

С 1 июля 2018 года предусматривается изменение методики назначения базовой выплаты, которая будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. Базовая пенсия будет назначаться только при достижении гражданами общеустановленного пенсионного возраста: 63 года для мужчин, 58 лет и 6 месяцев для женщин.

Итак, в январе 2018 года получатели пенсий, пособий и социальных выплат получат причитающиеся им выплаты в новых повышенных размерах.

12 декабря – день открытых дверей

АО «ЕНПФ»

АО «ЕНПФ» 12 декабря проводит День открытых дверей, заявлена его тема: «Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений». Мероприятие пройдет с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Шымкент, пр. Байдибек би, 45.

Любой из посетивших это мероприятие сможет узнать, как работают пенсионные накопления казахстанцев и, самое главное, как государство гарантирует сохранность этих накоплений.

А также получить ответы на вопросы: кто имеет право обратиться за выплатой по гарантии государства? Куда обращаться за выплатой по гарантии государства? Каков порядок осуществления выплаты разницы между реальными накоплениями и суммой внесенных взносов с учетом инвестиционного дохода не ниже инфляции? В каких случаях выплачивается государственная гарантия по пенсионным накоплениям? На эти и другие вопросы сотрудниками АО «ЕНПФ» будет дана самая полная и исчерпывающая информация.

Все участники смогут получить ответы на заинтересовавшие их вопросы, а также получить индивидуальную консультацию.