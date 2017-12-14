Данияр Мейрхан не считает награду личной

Руководитель Местной полицейской службы Шымкента Данияр Мейрхан не считает награду, полученную в канун празднования дня Независимости страны, сугубо личной. Шеф МПС уверен — награжден весь личный состав ведомства. Об этом Мейрхан написал на своей страничке в Фейсбуке.

«Нагрудный знак за особый вклад в развитие города Шымкента – это заслуга не только моя, а всего личного состава местной полицейской службы. Нам всем очень приятно, когда наши усилия замечают и ценят. Высокая оценка нашего труда — это всегда мощный стимул для работы, это окрыляет любого полицейского и каждый способен даже горы свернуть!», — отметил Данияр Мейрхан.

В своей публикации подполковник поблагодарил весь личный состав МПС Шымкента, так как «ребята готовы в любое время суток нести службу ради безопасности в нашем городе».

Так же полицейский обратился со словами благодарности и к жителям Шымкента: «Я благодарен жителям Шымкента за то, что вы помогаете нам наводить порядок. Сотрудники Местной полицейской службы города работали и будут работать ради вашей безопасности».