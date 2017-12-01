Даже за 10 миллиардов тенге толебийцы не смогли получить питьевую воду

Более 10 млрд. тенге, выделенных на прокладку водопровода в Толебийском районе ЮКО, оказались буквально зарыты в землю. Имея источник воды и новый трубопровод, толебийцы испытывают острую нехватку обычной питьевой воды.

Съемочная группа ТК «Отырар TV» оправилась на место «исторических событий» к истокам водопроводной проблемы Ленгера.

В 25-ти километрах от Ленгера, за невысоким забором с табличкой «Посторонним вход воспрещен», расположен водосборник Коктерек. То, что должно было стать спасением для 30 тысяч абонентов, сегодня выглядит удручающе. Незацементированный резервуар в низине без всякого купола привёл специалистов СЭС в настоящий ужас. Из этого источника не то что пить — находиться рядом опасно. Беда очевидна даже без проведения многоступенчатых лабораторных исследований.

Айтбай Тажибаев, руководитель аварийного отдела ТОО «Ленгер су»: «Весной и осенью вся грязь с возвышенности течёт прямо в резервуар. Очистное сооружение есть, но толку от него никакого. Оно не справляется со своей работой. В проекте были допущены грубейшие нарушения. Вот, например, этот водозабор изначально нужно было сделать крытым. После этого здесь должны были установить трехмерную фильтрацию воды. Ничего нет…»

Нарушения видны невооруженным взглядом. Они здесь повсюду. Начиная от насосной станции и электрогенератора, заканчивая очистительными сооружениями.

Айтбай Тажибиев: «Вот, смотрите, мощность каждого из этих насосов равна 90 кубов в час. Они должны гонять воду в Ленгер. А вот это песочный агрегат — должен очищать воду от песка. Его мощность равна 53 кубометра воды в час. Теперь, сами подумайте, как этот агрегат будет работать на пару с насосами, мощность которых равна 90 кубов воды в час? Необходимо было устанавливать 120-ти кубовый песочный агрегат — это же арифметика начальной школы! Я считаю, здесь была допущена грубейшая ошибка проектировщика ТОО «Купол». И это еще мягко сказано — «ошибка»».

Выход их аховой ситуации власти Толебийского района нашли. Воду стали подавать из закрытого родника. Он расположен в трех километрах от основного водосборника.

Айтбай Тажибаев: «Вот эту воду самотеком мы подаем с трубопровода, который был сделан нашей компанией «Ленгер су». Жители Ленгера получают именно ее».

После подключения к новой системе, толебийцы столкнулись с новыми сложностями. Колодцы заполнились водой, а во дворы хлынули потоки грязи.

Станислава Каратаева, жительница Ленгера: «Вот год будет, а до сих пор эти недоделки. И то нас не трогали, мы сами, когда сказали, что отключат старую линию, стали действовать! Выяснилось, что нас забыли. Мы добились, бригада приехала, все здесь прокапола, все свои недоделки оставила… Все лето стояла вода, все лето мы за ними ходили и вот так вот остались мы…»

Работы по прокладке трубопровода начались в 2010 году. Проект обошелся республиканскому бюджету в 4 млрд. 177 млн. тенге. Тендер на выполнение работ выиграло АО «Шымкентгазмонтаж», учредителем которого является депутат областного маслихата. В итоге, общая стоимость невыполненных работ сегодня исчисляется шестизначными цифрами.

«Объект был передан на баланс в 2015 году. Приемом работ занималась приемная комиссия, в числе которых были и представители партии «Нур Отан», и проектировщики ТОО «Купол». Сегодня трубопровод приводим в порядок собственными силами. По факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство водопровода, в отношении недобросовестных подрядчиков и проектировщика ведется досудебное расследование», — рассказали в отделе ЖКХ Толебийского района ЮКО.

Проблемы, возникшие в Толебийском районе, по обеспечению качественной питьевой водой дошли до Правительства и Парламента. Ответственные от областного акимата были на месте и уточнили, что необходимо исправить.

«Вопрос о водоснабжении Толебийского района заслушали на заседании Парламента, доклад у премьер-министра. Я сам ездил в Астану…» — пояснил Толеген Сарсембаев, заместитель акима ЮКО, выступая на заседании постоянной комиссии в областном маслихате.

Если вернуть похищенные миллионы не получится (!!!), то народным избранникам придется вновь брать средства из республиканской казны. Потом понадобится еще пол года для разработки нового проекта по прокладке трубопровода. А это снова деньги. Причем — не малые.

Бахром Абдуллаев