Еще одна воркаут площадка появилась в Шымкенте

Новая спортивная площадка для тренировок на свежем воздухе появилась в Парке имени Абая. Главная особенность сооружения — ее универсальность.

Заниматься любительским спортом тут могут все, даже люди с ограниченными возможностями. Вход абсолютно свободный.

Воркаут площадка спроектирована опытными специалистами по рекомендациям профессиональных спортсменов, по качеству и дизайну она ничем не уступает мировым аналогам.

Одновременно здесь заниматься гимнастикой могут десятки человек.

«Наша компания за популяризацию спорта и пропаганду здорового будущего населения. Тренировки на уличных спортивных площадках городов доступны и удобны. Жители города могут прийти в свободное время или после пробежки, сделать зарядку, потренироваться на снарядах. Отличным бонусом послужит свежий воздух, это всегда придает новые силы», – комментирует пресс-служба компании «Технодом», подарившей площадку шымкентцам.

Все площадки для воркаута проверяли на прочность профессиональные спортсмены, они сооружены по усовершенствованным технологиям обработки металла и с использованием новейшего материала.

Компания планирует установку новых площадок в других городах страны.