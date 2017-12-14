Государство поддержит желающих обзавестись собственным домом с участком

С этого года казахстанцы, желающие обзавестись собственным домом с участком, получают дополнительную поддержку государства в рамках программы жилищного строительства «Нұрлы жер» в виде возможности субсидирования займов, полученных на приобретение жилья.

Для стимулирования строительства индивидуального жилья власти РК запускают пилотные проекты, механизм реализации которых выглядит следующим образом:

1) местные исполнительные органы (акиматы) определяют площадки под реализацию пилотного проекта и обеспечивают их необходимой инженерной инфраструктурой;

2) далее акиматы формируют предварительные списки очередников. Очередники могут выкупить строящийся дом за счет собственных средств, либо проходят оценку платежеспособности в ЖССБ для получения займа;

3) акиматы формируют окончательный список очередников, подтверждающих выкуп дома, на основе результатов оценки ЖССБ их платежеспособности;

4) акиматы отводят земельные участки во временное землепользование для строительства домов структурным подразделениям, единому застройщику, либо очереднику;

5) между участниками проекта (акиматы, единый застройщик, ЖССБ и очередник) заключается соглашение о взаимодействие по строительству, условиях реализации домов, передачи земельных участков;

6) после ввода дома в эксплуатацию акиматы или единый застройщик предоставляют очереднику право долгосрочного временного возмездного землепользования на земельный участок. Если для выкупа дома был оформлен заем в ЖССБ, то все зарегистрированные за очередником правоустанавливающие и идентификационные документы на земельный участок, договор купли-продажи или акт ввода в эксплуатацию дома передаются в ЖССБ;

7) после полной оплаты стоимости строительства, земельный участок передается в собственность очередника.

*согласно целевым индикаторам Программы жилищного строительства «Нұрлы жер»

Очередник, подтвердивший свою платежеспособность, получает кредит на индивидуальное жилищное строительство в ЖССБ по льготным условиям. Ставка по такому кредиту будет составлять от 12% годовых (ГЭСВ – от 12,6% годовых), при этом государство субсидирует до 7% годовых от этой ставки. Таким образом, конечный уровень ставки по кредиту после субсидирования для заемщика будет составлять от 5% годовых.

Максимальная сумма займа, подлежащего субсидированию, составляет до 20 млн тенге включительно. Срок субсидирования — до 60 месяцев.