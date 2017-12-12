История злополучного дерева из «Народных новостей» получила неожиданное продолжение. В публикации «Щепки продолжают лететь» в читательской рубрике нашего информационного портала Otyrar.KZ жительница Шымкента рассказала свою версию варварского уничтожения дерева во дворе многоэтажки.

«Хорошее красивое дерево. Спиленный ствол, в диаметре не меньше 70 см, был абсолютно здоров, никакой трухи и гнили внутри не было. То есть дерево не представляло угрозы ни для жителей, ни для автомобилей. Для чего это было сделано?» — пишет Анна Иванова.

Жительница города описывает ситуацию и завершает свой пост:

«Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Спустя минут 20 я увидела, как к «оранжевым жилетам» подходит незнакомый мужчина, наблюдавший за всем процессом со стороны и иногда дававший орудующему бензопилой дельные советы по черному распилу толстого ствола и расплачивается с ними синими купюрами и благодарит за хорошо сделанную работу. Отсюда появляются догадки, что оранжевые работники работают не по заданию акимата, а по частному заказу за отдельную плату. И акимат не может об этом не знать…»

Как выяснилось, Енбекшинский акимат знаком с ситуацией. И заявка на спил старого дерева от жильцов первого и второго этажей дома поступала не единожды. Специалисты выезжали на место и составляли акт. Жители первых этажей писали заявления не только в акимат, но и на WhatsApp городского акимата Шымкента.

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«В последнее время подобные ситуации — не редкость, поэтому наши сотрудники не только актируют заявку, но и подшивают к делу расписку от жителей, а также фотографии с нескольких ракурсов, — пояснил заместитель акима Енбекшинского района Шымкента Александр Малахов. — На фотографиях ясно видно, что старое дерево, растущее впритык к дому, выворачивает корневой системой фундамент. Да, дом большой и крепкий, но капля и камень точит…»

Судя по фотографиям, на хорошее красивое дерево — этот «объект раздора» между жителями никак не тянет.

Отметил Александр Александрович и заявление автора поста об оплате синими бумажками. «Я не понимаю — кто, кому и за что мог заплатить? — сказал замакима. — Заявка была получена, заактирована, одобрена. Работники выполняли свою работу не подпольно, не противозаконно. Мы разговаривали с бригадиром: ни о какой оплате речь и не шла. А за что? За то, что ребята по наряду поехали и спилили дерево?»

На фоне скандальных комментариев в акимате Енбекшинского района было принято провести сход жителей дома №22 в 17 микрорайоне. О чем договорятся жители дома, мы обязательно сообщим.

Но есть и сторонние комментарии на материал «Щепки продолжают лететь» в социальных сетях. Многие из них вполне справедливые.

«Никогда жители первых и пятых этажей не договорятся! Верхним этажам хоть какая-то тень, а нижним — ветки в рот лезут… Я заставил как-то спилить дерево, которое росло в мою кухню, так меня пятый этаж чуть не съел…» — пишет пользователь Андрей Дэ.

«Ветка упала на ребенка-машину-загородила проход — плохо! Ветка не упала никуда — тоже плохо! В любом случае потенциальную опасность надо удалять сразу — дерево не скажет — осторожно, сейчас я сломаюсь. Но если здоровое, крепкое, прямое дерево — за него нужно бороться!!!» — написала Ирина Савочкина.

А вы что думаете по этому поводу, уважаемые читатели? Пишите в комментариях.