Какие фотографии госслужащих запрещены для публикации в РК

В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции РК объяснили, какие фотографии государственных служащих не подлежат публикациям, передает МИА «Казинформ».

«Государственные служащие должны своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества. В этой связи государственным служащим не допускается размещение в социальных медиа компрометирующих их материалов, в том числе фото и видеозаписей из увеселительных и игорных заведений, мест заграничного отдыха, на фоне дорогостоящих автомобилей и интерьера, с демонстрацией дорогостоящих ювелирных изделий и иных предметов роскоши», — сообщили в Агентстве.

Как отметили в АДГСПК, также не допускается размещение фотоснимков и видео об антиобщественном поведении (в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность), эротического и порнографического содержания, с изображением жестов, оскорбляющих нравственность, а также на фоне оружия или с ним. Кроме того, на аккаунтах госслужащих в социальных сетях недопустимы нецензурная брань и не нормативная лексика, неуважительное отношение к государственным символам, пропаганда межнациональной и религиозной розни, неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства и других государственных служащих, а также высказывания, несоответствующие основным направлениям политики государства.

«Согласно Этическому кодексу государственных служащих, утвержденному Указом Президента от 29 декабря 2015 года № 153, несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих», — заключили в Агентстве.

Как сообщалось ранее, Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции провело мониторинг популярных социальных сетей на предмет соблюдения государственными служащими норм служебной этики. Изучен контент 54 745 аккаунтов работников госорганов. На аккаунтах 2212 человек выявлены более 2300 фотографий, 21 видео и 46 комментариев сомнительного содержания.

По информации ведомства, с начала года за неэтичное поведение в социальных сетях привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности 277 служащих центральных государственных и местных исполнительных органов. Кроме того, 112 чиновников понесли дисциплинарное наказание за использование служебного автотранспорта в нерабочее время.