Freedom broker
Расширен перечень дисциплинарных проступков госслужащих

Редактор Юлия Машковская
Закон о государственной службе был дополнен новыми положениями, направленными на укрепление правовых гарантий госслужащих и уточнение дисциплинарной ответственности.

Введены гибкие подходы к наложению дисциплинарных взысканий с учётом тяжести проступка и степени вины, сроки которых составляют от двух до шести месяцев, с возможностью досрочного снятия. Законом также закреплены обстоятельства, исключающие ответственность.

Гарантируется защита госслужащих от незаконного вмешательства в профессиональную деятельность, необоснованных обвинений и других противоправных действий.

В новой редакции закон определяет проступки, дискредитирующие госслужбу, включая действия, не связанные с должностными полномочиями, но подрывающие авторитет госслужбы. К таким нарушениям относятся: немедицинское потребление наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, а также управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Установлены требования к обязательному медицинскому освидетельствованию госслужащих.

Госслужащие могут быть отозваны из учебного отпуска без согласия для рассмотрения вопроса о дисциплинарной ответственности за проступки, дискредитирующие госслужбу, или нарушение служебной этики.

Кроме того, госслужащие обязаны ограничить участие в азартных играх.

