Госслужащие получат защиту от незаконного вмешательства в работу

Одобренный законопроект совершенствует правовые гарантии государственных служащих. В документе «устанавливаются гибкие подходы и основания дисциплинарной ответственности, включая смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также обстоятельства, исключающие ответственность».

Закон закрепляет дифференцированные сроки действия дисциплинарных взысканий в зависимости от тяжести проступка и степени вины — от двух до шести месяцев, с возможностью досрочного снятия.

Кроме того, вводятся «инструменты правового воздействия, не связанные с дисциплинарными взысканиями», и гарантируется защита от «незаконного вмешательства в профессиональную деятельность госслужащих, необоснованных обвинений и иных противоправных действий».

Для временно вакантных административных должностей корпуса «Б» предлагается приём лиц без проведения конкурса. Трудовой договор с ними будет заключён на один год, а период временного исполнения обязанностей будет засчитан в стаж государственной службы.

Также предусмотрены правила для новых госслужащих — членов крестьянских и фермерских хозяйств, а также индивидуальных предпринимателей.

Они обязаны в течение шести месяцев прекратить предпринимательскую деятельность и отчудить имущество, «до завершения этих действий им запрещено заниматься предпринимательством и участвовать в управлении принадлежащим им имуществом».