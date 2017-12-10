Какими будут минимальная пенсия и зарплата с 1 января 2018 года

Минимальная пенсия и зарплата на 2018 год — это те базовые ставки, по которым будут рассчитываться отдельные социальные выплаты населению. Знать о них обязательно. Например, пенсия по инвалидности считается на основе прожиточного минимума, его кратности в зависимости от группы.

В МРП мамы получают пособия на ребенка до года и единовременные выплаты за рождение малыша. И если пенсии с 1 января 2018 года будут повышены на определенный процент, то многие пособия будут пересчитаны по МРП, МЗП и ПМ.

Все о новых размерах пенсий с нового года здесь: Что нового ждет получателей пенсий с 1 января 2018 года?

Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы», согласно которому с 1 января 2018 года устанавливаются следующие ставки:

1) минимальный размер заработной платы – 28 284 тенге;

2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 15 274 тенге;

3) минимальный размер пенсии – 33 745 тенге;

4) месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 405 тенге;

5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 28 284 тенге.