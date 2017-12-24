Коллекционные 100-теньговые тумары выпустил Нацбанк

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты «Тумар» из серии монет «Магические символы» номиналом 100 тенге, передает пресс-служба НБ РК.

Коллекционная серебряная монета изготовлена в форме трехгранного футляра, в который можно вложить амулет. В верхней части монеты расположено крепление, он выполнен в виде отверстия, вокруг оси которого происходит сдвиг аверса и реверса для вложения амулета. Отверстие также может использоваться для крепления цепочки или шнура. Закрепляется монета с помощью магнитного замка.

На лицевой стороне монеты в центральной части расположена надпись «100 ТЕҢГЕ», и обозначение металла «Ag 925 31,1g», из которого изготовлена работа, его проба и масса, число и год чеканки — 2017.

Надписи и число обрамляет национальный орнамент, бусовый ободок и надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКI» на государственном языке и «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN» на английском языке. В левой части монеты изображен торговый знак Казахстанского монетного двора, в правой – логотип Национального банка РК.

Оборотная сторона инкрустирована полудрагоценным камнем бирюза, который обрамлен национальным орнаментом, бусовым ободком и надписью «ТҰМАР • СИҚЫРЛЫ НЫШАНДАР» на государственном языке и «MAGIC OF SYMBOLS • TUMAR» на английском языке. В левой и правой частях монеты изображены элементы орнаментального узора.

Монеты изготовлены из серебра 925-ой пробы массой 31,1 грамма, диаметр описанной окружности – 40 мм., качество изготовления «Antic silver», максимальный тираж – 6 тыс штук, боковая поверхность (гурт) без рифлений и надписей.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества.

Тумар – кожаный, серебряный, реже золотой футляр, в который вкладывается амулет. Считается, что его ношение обеспечивает защиту, благополучие и процветание.