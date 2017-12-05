Коммунальные службы Шымкента в снегопад работают без передышки

Коммунальные службы Шымкента были готовы к непогоде и среагировали на выпавшие осадки моментально. С первого снежного дня на очистке улиц и тротуаров задействованы 91 спецмашина и 1166 человек. Уже использовано 538 кубов инертного материала. В результате проведенных работ от снега была очищена 161 улица Шымкента.

В Шымкент пришла зима. Как по заказу, 1 декабря в областном центре выпал первый снег. Белым покрывалом накрыло крыши домов, деревья, дороги и тротуары. Не смотря на праздничные выходные на городские дороги незамедлительно девяносто с лишним спецмашин. Одновременно более трехсот работников, вооружившись лопатами, стали очищать шымкентские тротуары и ирригацию.

В уборке города от снега задействовано четыре подрядных организации: ЛТД Турмыс, Югдорсервис, Байтерек ЛБ, СМД Курылыс. Основная обязанность по очистке городских улиц от снега возложена на ТОО «ЛТД Турмыс». В этом году предприятие закупило 24 тысячи кубов инертного материала (17 тысяч кубов было закуплено в прошлом году).

С этой базы на борьбу с непогодой ежедневно отправляются 44 водителя.

«С раннего утра 320 человек очищают город от снега. В уборке от нашей компании задействовано 44 единицы техники, 17 из них — новые спецмашины», — рассказывает Асхат Абдрешов, руководитель отдела транспорта ТОО «ЛТД Турмыс».

Новая спецтехника — это снегоподборщики, самосвалы и минитракторы. Выпавший снег для спецмашин стал своеобразным тест-драйвом.

Эти многофункциональные тракторы белорусского производства предназначены именно для уборки тротуаров. В передней части установлена лопата для сбора снега. В задней части — щетка, которая подметает тротуары. Кроме того, в летнее время эти тракторы будут выполнять функцию смывания с тротуаров грязи.

Там, где очистить тротуар спецтехникой не удаётся, применяется ручной труд. Рабочие посыпают лёд солью.

Горожане не против посыпки тротуаров солью. Особенно сколько в затененных местах, туда бы инертных материалов побольше, считают шымкентцы.

Мороз в Шымкенте, по прогнозам синоптиков, продержится еще пару дней. После, потеплеет до 10 градусов. В целом, если верить прогнозам, средняя температура воздуха в декабре в Южно-Казахстанской области будет ниже нормы на 1 градус.