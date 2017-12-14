Кому и за что в Шымкенте могут отключить газ

С начала отопительного сезона в Шымкенте произошло более 80 случаев отравлений угарным газом. Только за трое суток с 10 по 12 декабря трагедия унесла жизни 7 человек, четверо из них – дети. О том, как обезопасить себя и своих близких, мы поговорили со специалистом производственно-технического отдела ЮКПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Бахытжаном Тулешовым.

– Бахытжан Сабанбаевич, как объясняют вот все эти случаи ваши специалисты? Наверняка, выезжают, производят осмотр помещений. И какие выводы?

– Вывод только один – нарушение правил монтажа бытовых газовых приборов. Нередко люди, пренебрегая элементарными правилами, устанавливают газовые приборы в неподходящих помещениях. Например, газовая плита в комнате, в которой нет ни вытяжки, ни форточки. Но ведь существуют определенные требования к помещению, в котором устанавливается газовая плита.

– Если не сложно, озвучьте, пожалуйста, эти требования. Может, люди прочитают их и хоть немного задумаются о собственной безопасности.

– Помещение, в котором предполагается установка газового оборудования, должно отвечать таким требованиям:

1) высота потолков на кухне не меньше 2,2 м. Форточка на кухне, вентиляционный канал под потолком с открытой решеткой или выход в смежное помещение, в котором есть форточка. В подвальных помещениях газовую технику устанавливать нельзя;

2) внутренний объем помещения должен быть не менее 8 м3, если панель 2-горелочная, 12 м3 для 3-горелочной и 15 м3 для 4-горелочной;

3) панель можно установить, если ширина между техникой и стеной равна более 1 м, чего вполне достаточно для свободного прохода. В таких помещениях обязательно должно быть окно с форточкой.

– Понятно, что газ в дом просто так не подключат. Для этого необходимо получить все разрешительные документы. И среди прочих документов – проект газификации. В этом документе четко указывается сколько точек подключения, где должны быть установлены газовые приборы – плита, котел отопления, водонагреватель. Но спустя некоторое время люди переносят эти самые приборы в другие места, пусть даже в рамках одного и того же помещения. Как перенести, допустим, газовую плиту, чтобы завтра не возникло проблем с законом?

– У нас, у потребителей природного газа, есть права, но есть и целый ряд того, что делать категорически запрещено. И, если позволите, я просто перечислю весь этот перечень запретов.

Потребителям природного газа категорически запрещено:

1) производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

2) осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями;

3) вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем; заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

4) отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. Запрещено пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы (заслонки) в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей;

5) пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве;

6) пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат;

7) оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику);

8) допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами;

9) использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

10) пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

Просто помните, что соблюдение этих требований – это не просто прихоть газовиков, а прежде всего гарантия вашей безопасности.

– Представим ситуацию, что человек соблюдает все правила пользования газом в быту, ничего не переоборудовал, ничего никуда не переносил. Вечером пришел с работы домой. Открыл дверь, а оттуда – запах газа. Как действовать правильно?

– Во-первых, прикрыть нос и рот платком или шарфом, и перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, покинуть помещение и уже на улице вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104. Ни в коем случае нельзя зажигать огонь, курить, включать или выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонком.

– Сейчас получается так, что человек вызывает 104, специалисты приезжают, локализуют утечку и уезжают, так и не подключив газ. И что делать в такой ситуации?

– Вызывать одну из многочисленных сервисных компаний, оказывающих услуги ТО ВДГО. Согласно закону, за состояние бытовых газовых приборов отвечает сам абонент. К сожалению, нашей компании оказывать этот вид услуг категорически запретили. Раньше он был включен в тариф, и наши специалисты приходили. Проверяли состояние бытовых газовых приборов, смазывали их, выявляли и ликвидировали места утечек газа. Сейчас все отдано в свободный рынок, а это значит, что жителям необходимо заключить договор на техническое обслуживание с одной из компаний, оказывающей этот вид услуг.

– Вот тут хотелось бы отметить, что нередко люди сталкиваются с мошенниками, которые, помахав перед лицом человека корочкой, на которой есть одно из слов «газ» или «аймак» или «онтустик», требуют им оплатить 2500 тенге за обслуживание, иначе грозят газ отключить. И люди платят, не получив никакого обслуживания. А потом звонят журналистам, пишут в социальных сетях, что их обманули газовики. Как быть в такой ситуации?

– Прежде всего, наличие «корочки» еще не гарантия того, что перед вами квалифицированный специалист. Рассмотрите внимательно его удостоверение. В нем помимо прочего должна быть строка – имеет доступ к выполнению работ с газом. Еще один момент, который должен насторожить – угрозы. Если вам угрожают отрезать газ за отказ заключить с ними договор, можете отправлять таких визитеров сразу. Требуют оплатить наличными – то же самое.

Помните, что основанием для оплаты является: первое – договор, второе – акт выполненных работ, третье – счет на оплату. Никаких денег на руки слесарю платить нельзя, если, конечно, вы его не вызвали по объявлению из газеты, а не от организации. Прежде чем заключить договор, позвоните по номерам телефонов, которые указаны в договоре, а иногда – в удостоверении. Чтобы убедиться, что телефоны работают. Еще лучше, если указан стационарный телефон.

Запишите адрес компании и не поленитесь – съездите, чтобы убедиться, что это серьезная компания, а не офис на час. Заключить договор с компанией можно и непосредственно в офисе. Там же стоит договориться о времени, в которое к вам подъедет специалист. И то же самое касается компаний по очистке дымоходов. Платите только за оказанную услугу.

– В последнее время можно услышать такую жалобу: у нас была утечка, газовики приехали, отключили ШРП и требуют заключить договор на обслуживание ШРП. Это всех касается?

– Нет. В городе много частных газопроводов и ШРП. В свое время люди получали участки без коммуникаций, тянули их за свой счет, и эти сети на их балансе. Но и они нуждаются в техническом обслуживании. Поэтому мы требуем, опять же исключительно в целях безопасности, заключить договор на техническое обслуживание частных газопроводов и ШРП с любой из 6 компаний, оказывающих этот вид услуг.

– Некоторое время назад проводилась большая кампания по легализации абонентов. Если можно, два слова об этом. Как и почему люди, получающие газ и даже имеющие счета на оплату, вдруг попали в разряд нелегалов?

– Это коснулось наших новых абонентов, доверивших газификацию сторонним компаниям. К сожалению, не все подрядчики оказались добросовестными и подключили газ в дома абонентов после того, как получили полный пакет документов по каждому дому. У нас есть абоненты, которые не имеют ни одного документа на газификацию, но пользуются природным газом.

Мы провели большую работу по выявлению таких абонентов и чтобы получать оплату за потребленный газ, открыли им временные счета. В квитанциях у них так и было написано «нелегализованный» абонент. Мы дали им время решить вопрос документирования с подрядчиком, проводившем газ в их дома. Но не у всех получилось это сделать. Некоторые абоненты до сих пор не могут найти своих подрядчиков.

Тогда мы объявили акцию – нелегальные абоненты приходят к нам и мы оформляем им всю исполнительно-техническую документацию. При этом им не придется платить штрафы, а нелегальное пользование газом ведет к административной ответственности, главное – пусть заплатят за документирование, опрессовку и пусконаладочные работы. Потому что требовался выезд наших специалистов на место, обследование. Иногда газификация проводилась с многочисленными нарушениями, которые необходимо было устранять.

А тех, кто несмотря на уведомления и предупреждения, отказался прийти и оформить все документы, мы были вынуждены отключить от газоснабжения. И им, помимо штрафов, пришлось оплатить еще и повторное подключение.

– А почему потребовалось отключать?

– Потому что это вопрос безопасности. Если завтра в его доме произойдет ЧП, кто будет нести ответственность?

– И последний вопрос. А вернее, просьба от наших читателей. Поделитесь, пожалуйста, перечнем компаний, оказывающих услуги по ТО ВДГО и очистке дымоходов.

– Да. Конечно. У нас 15 компаний, оказывающих услуги по ТО ВДГО:

1. ИП «Сактан»: 57-76-03, 8-701596-89-86.

2. ТОО «Файкон»: 28-15-18, 8-701-402-13-59, 8-778-160-81-67.

3. Добровольное пожарное общество (ДПО): 53-44-49, 53-65-92, 8-777-586-02-39, 8-701-309-56-44.

4. ТОО «Охрана от пожаров и ЧС-строй»: 21-29-28, 8-701-443-89-29, 8-702-455-77-02.

5. ТОО «KAZгазаймак»: 60-35-97, 97-51-48, 8-777-117-49-57.

6. ТОО «Алаугазаймак»: 8-775-795-08-02 (Тюлькубасский район).

7. ТОО «Алаугаз-курылыс ННК»: 97-51-48, 8-705-128-48-12, 8-778-451-76-67, 8-778-343-02-62 (Сайрамский район, с. Белые воды).

8. ТОО «Орынбасар-султан»: 8-701-443-27-34.

9. ТОО «Сеним сервис»: 8-771-390-79-12.

10. ТОО «ЮКС»: 8-777-532-23-47, 8-775-799-65-73.

11. ТОО «Омега-21 ВДГО»: 8-778-976-04-04.

12. ТОО «Шанырак газ монтаж сервис»: 8-702-750-34-09.

13. ТОО «Зенит ТВК»: 8-701-461-06-88.

14. ТОО «Аймактык кауіпсіз газ»: 60-35-31, 8-777-117-49-56, 8-705-489-91-61, 8-775-384-91-63.

15. Филиал АО «Өрт сөндіруші»: 77-08-64.

Кроме того, 6 компаний обслуживают частные газопроводы и ШРП:

1. ИП «Абенов»: 8-701-740-74-74.

2. ТОО «Зенит ТВК»: 8-702-887-88-58.

3. Служба по сервисной деятельности УМГ «Шымкент» АО «ИЦА»: 8-701-761-04-32.

4. ТОО «Элком Тechnology»: 8-702-939-83-99, 8-707-131-00-08.

5. ИП «Еркебулан»: 8-775-188-48-88.

6. ТОО «Шанырак Газ Монтаж сервис»: 8-702-750-34-09.

Саида Турсуметова