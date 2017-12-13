Ковровая фабрика Шымкента представила ковры с видами Астаны. По случаю празднования 20-летия переноса столицы из Алматы в Астану, художники фабрики создали серию ковров с уникальной архитектурой новой столицы.

Выставка прошла во время торжественного мероприятия «Астана – Тәуелсіздіктің жемісі». Открыл необычную выставку аким области Жансеит Туймебаев, который и поздравил собравшихся с праздником.

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На коврах изображены Президент РК Нурсултан Назарбаев, достопримечательности и высотные здания столицы, в том числе Акорда, Байтерек, Хан Шатыр, дом правительства и центральная мечеть.

Руководство предприятия отмечает, что для подготовки 20 специальных ковров им потребовалась неделя, пишет пресс-служба акима ЮКО.