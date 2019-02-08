8 февраля акимат Туркестанской области представляет выставку казахского традиционного ковра из частной коллекции Даны Эрик.

На выставке представлено сорок ковров ручной работы казахских мастериц, из частной коллекции Даны Эрик. На сегодняшний день ее коллекция насчитывает более 500 единиц ковров. Это одна из наиболее крупных и значимых коллекций в Казахстане. Она является уникальной по своему художественному, историческому и этнографическому значению. Ковры датируются 19-20 вв. и представляют собой средоточие бесценных шедевров коллективного гения народа, на протяжении веков сохранившего свою творческую индивидуальность.

Дана является настоящим ценителем и почитателем народного искусства, помимо ковров в ее коллекции имеются деревянные изделия, искусно украшенные резьбой, есть вышитые ковры и другие предметы прикладного искусства нашего народа. Большое влияние, по словам коллекционера, на нее оказала ее бабушка, которую она любя называет «Апаха». Именно она заложила ценности и уважение к своей культуре, искусству и традициям. С нежностью и трепетом внучка вспоминает свою бабушку и в ее честь назвала коллекцию своих ковров и данную выставку.

Роль коллекционеров в мировой культуре многозначна. История рассказывает нам о многих великих деятелях, чьи коллекции стали народным достоянием и гордостью государства. Все они внесли огромный вклад в дело пропаганды и сохранения истинных сокровищ человечества.

Ковры ручной работы, как предмет искусства и как вариант капиталовложений, обладают огромным потенциалом. Казахский ковер мало изучен, а между тем – это неисчерпаемый источник новых открытий в области декоративно-прикладного искусства.

Сегодня казахские ковры имеют своего покупателя. Но с каждым годом ковров становится все меньше. Возрождение ткацкого ремесла в широком масштабе из-за ряда причин пока не представляется возможным. Те единичные очаги ковроткачества, которые сегодня имеют место быть в южных областях Казахстана, не играют существенной роли в обеспечении местного рынка. Несмотря на это, роль и значение народного искусства для нации остается приоритетной и служит фундаментом, на котором базируется самосознание этноса.

Через ковры можно судить о богатом творческом потенциале народа, его умении посредством орнамента и цвета передать красоту своего внутреннего мира, способного претворять окружающую действительность в художественные формы. Кроме практического, эстетического и обрядового значения, ковры несут в себе знаковое содержание.

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В традиционных коврах каждая деталь орнамента не случайна. Язык орнамента сложен и многообразен. По народным поверьям он выполняет роль оберега. Количество тканых изделий в доме всегда было показателем имущественного статуса семьи, ее мастерства и трудолюбия.

Композиции казахских ворсовых ковров обладают множеством локальных особенностей, но преобладающим является факт обще-этнических тенденций. Они выражаются в традиционных схемах, орнаменте, колорите, а также технологическом процессе. Для классической композиции казахского ворсового ковра характерно наличие центрального поля и окаймляющего его бордюра. Распределение орнаментальных мотивов в ворсовых коврах осуществляется по следующей схеме: композиция центрального поля состоит из нескольких повторяющихся основных медальонов, расположенных в один, два и более ряда, заполненных орнаментом.

Характерны такие художественные особенности, как графически четкий контур геометризированного орнамента и колористическое согласование теплых и холодных цветовых сочетаний. Такие решения придают ковру выразительность и конструктивность. Палитра в ворсовых коврах варьируется от ярко красных до глубоких бордовых и рубиновых оттенков.

Новые элементы, которые мастерицы стали использовать в своих коврах, отражают новые веяния времени, признаки смены эпох и взаимовлияние культур. Современные названия композиционных схем, орнаментальных мотивов, также вошли в словесный обиход и сроднились с традиционными.

Коллекция Даны Эрик без сомнения соответствует высокому музейному уровню и требует тщательного искусствоведческого анализа и объективной оценки экспертов. С годами ее ценность будет только расти, так как полностью отвечает высоким требованиям качества и уникальности. Коллекция может занять достойное место в любом музее мира, но хотелось бы, чтобы эта коллекция все же осталась на родине в Казахстане.

Время не повернуть вспять, как и не вернуть традиционный уклад жизни, где ковры и прикладное искусство в целом, играло первостепенное значение. Но в наших силах собрать, изучить и сохранить наше искусство, как дорогую реликвию, чтобы каждый при желании смог прикоснуться к своему вечному прошлому.

Будем надеяться, что ее по достоинству оценят специалисты этой области прикладного искусства, и она будет доступна для дальнейшего исследования.

Баженова Наталия Александровна – СНС ГМИ РК им. А. Кастеева

«Центр прикладного искусства Казахстана»

Для желающих посетить выставку сообщаем, что она пройдет в художественной галерее в парке Абая.