Лес рубят, щепки летят…

Хочу поделиться своей болью со всеми жителями нашего «зеленого» города. Тема, до боли знакомая каждому горожанину: рубка деревьев.

В одно прекрасное утро я вдруг обнаружила, что под окном моего дома по ул. Джангильдина, 22 отсутствует огромное дерево, 47-летний карагач, который закрывал собой от солнца и пыли целый подъезд с первого по пятый этаж. Стала разбираться, оказалось, хозяйка квартиры на втором этаже подала заявку в акимат Аль-Фарабийского района на вырубку дерева, якобы оно ей мешает жить, темно, аллергия на листья.

Не успели жильцы дома пережить потерю дерева, в ветвях которого гнездились птицы и утро начиналось с их пения, как не прошло и недели с этого момента, как по утру снова раздался звук пилы, выглянув в окно, с ужасом определила потерю еще двух живых деревьев (!!!), которые росли на расстоянии 25 метров от дома и уж точно никому не мешали.

Пулей вылетела во двор, прекратила рубку, заставила рабочих вызвать представителя акимата и бригадира. Каково же было мое удивление, когда прибывшие на место, бригадир и представитель акимата, сказали, что эти деревья вырублены случайно и извинились. Но, по словам рабочих, у них было задание на вырубку еще нескольких деревьев, и если бы не я, то все деревья, растущие вдоль фасада, были бы вырублены.

Возникает вопрос и не один: до каких пор будет продолжаться беспредел по заготовке дров за счет деревьев растущих во дворах, которые, кстати, сажали сами жильцы 45 лет назад? Почему, о том, что акиматом принято решение на вырубку деревьев не осведомлены сами жильцы? Почему у рубщиков, при выполнении их работ, на руках нет никаких разрешающих документов на вырубку? Почему по заявке одного человека вырубают деревья, почему не спрашивают мнения остальных 59-ти квартир? Куда смотрят экологи? Есть ли их заключение и одобрение по этому поводу? Почему, за 40 лет моей жизни в этом конкретно дворе никогда не было санитарной обрезки, то есть сухие ветки не удаляются, а удаляется сразу весь ствол?

Журналисты компании Отырар неоднократно поднимали эту тему, но ничего не меняется, к сожалению. Хотелось бы, обращаясь опять же к журналистам, попросить помощи и провести свое журналистское расследование, на предмет законности подобных действий, а также порядок проведения подобных акций, с точки зрения закона, знание порядка и закона, поможет жителям города противодействовать не законной вырубке зеленых насаждений.

Автор: Рита Головченко.