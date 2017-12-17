На 944 миллиона оштрафовано АО «КазТрансГаз Аймак»

На 944 миллиона тенге оштрафовано АО «КазТрансГаз Аймак». КРЕМЗК и ПП завершено расследование злоупотребления доминирующим положением в отношении акционерного общества, пишет kremzk.gov.kz.

По итогам расследования установлено, что Общество взимало денежный штраф за недобор договорного объема товарного газа с коммунально-бытовых и промышленных потребителей. При этом взимание штрафа не имело экономического, технологического обоснования, а также носило дискриминационный характер к потребителям.

По установленному факту нарушения было возбуждено административное производство, материалы которого были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Кроме того, КРЕМЗК и ПП внесено предписание, согласно которому Обществу необходимо устранить нарушения, возвратить средства и исключить из договоров условия предусматривающие штраф за недобор газа.

«28 ноября 2017 года суд г. Астаны постановил привлечь Общество

к административной ответственности за совершение административного правонарушения предусмотренного ч. 4 ст. 159 КоАП и наложить административное взыскание в виде штрафа в размере 944 855 296 (девятьсот сорок четыре миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч двести девяносто шесть) тенге в доход государства», — сообщается на сайте Комитета.

Постановление вступило в законную силу с момента оглашения.