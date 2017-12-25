Новый Facebook-вирус распространяется среди пользователей Казнета

В социальной сети Facebook распространяется новый вирус, который заражает компьютеры пользователей, переходя по цепочке, передает Tengrinews.kz.

Жертвам вируса от уже зараженных «друзей» приходит сообщение с текстом video_5286 (или любые другие цифры).mp4.7z.

По предварительной информации, вирус поражает расширения браузеров. О его распространении стало известно в Казахстане утром около 11.00 по времени Астаны.

Сразу отметим, что ни в коем случае не надо переходить по ссылке, поскольку существует угроза заражения вашего аккаунта в Facebook.

Если взломали вас, то, скорее всего, проблема в вашем браузере. Попробуйте его удалить и установить заново. Зачастую сложности вызывают установленные дополнения, которые и перехватывают контроль за вашей страницей. После этого рекомендуется зайти в настройки приложений в Facebook и удалить оттуда все подозрительные программы. Обязательно после этого смените пароль от своей страницы.