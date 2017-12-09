Новый Генплан разрабатывают в Шымкенте

В Шымкенте обновляют генплан города, так как ожидается, что в ближайшие семь лет население достигнет 1 млн 400 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это вызовет затруднение автомобильного движения и усложнение социальных вопросов. Поэтому руководители города говорят об изменении генплана. Согласно новому генплану будут построены новые микрорайоны и, возможно, будет построен новый индустриальный район.

Будущий облик областного центра будет вынесен на общественное обсуждение. Над новым генпланом совместно с городским отделом архитектуры и строительства работают три компании проектировщиков. По мнению специалистов, новый генеральный план охватывает всю территорию города. В нем предусмотрено проведение инженерных сетей, расширение пригородных магистралей. В случае одобрения плана в городе откроется еще один индустриальный район. На «Шымкент қаласының индустриалды аймағы» могут выделить тысячу гектаров земли. Там будут сконцентрированы предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и крупные производства. Более 100 тыс. человек будут обеспечены работой.

Подготовлено 54 проекта, 47 из них одобрено решением акима.