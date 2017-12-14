О строгих запретах при проведении школьных елок рассказали пожарные

Сотрудники ДЧС рассказали о правилах проведения новогодних утренников в школьных и дошкольных образовательных учреждениях Шымкента и области. Специалисты сообщили о ряде правилах и запретах при организации праздничных мероприятий в стенах учреждений.

Как сделать детям праздник и при этом избежать печальных последствий?

Шымкентские школы и детские сады начинают подготовку к новогодним праздникам. Активизировались в эти дни и все силовые структуры областного центра. По их словам, шанс возникновения правонарушений или чрезвычайных происшествий в праздничные дни увеличивается в разы. А потому при организации праздников стоит следовать строгим правилам.

Аскар Жакеев, главный специалист государственного пожарного контроля УЧС г. Шымкента: «В помещении, где проводится мероприятие обязательно должно быть два выхода. Аварийный выход должен быть доступным в любое время. Елка должна крепиться на твердой поверхности, чтобы не упала. Категорически запрещается использование любых светодиодных лампочек».

Ипользование любой пиротехники в стенах образовательных учреждений под строжайшим запретом. Петарды, салюты и даже бенгальские огни могут привести к печальным последствиям. При использовании же их в домашних условиях особое внимание просят обратить на качество товара и наличие сертификата.

Учителей беспокоит другой вопрос. Как уберечь школьников от покупок всевозможных «бомбочек». Именно в предпраздничные дни активизируются незаконные торговцы взрывоопасными материалами.

«Хорошо, мы, взрослые, это понимаем. Но как нам детей уберечь от покупок этой пиротехники. В магазинах свободно продают, возле школы сидят и торгуют. Как нибудь можно это на контроль взять?» — интересуются взрослые.

Этим плотно занимается органы полиции. Есть специальная статья в законе, за торговлю в неустановленном месте. И за торговлю не сертифицированным товаром, который может угрожать здоровью потребителя», — отвечают специалисты.

Родителям стоит в предпраздничные и праздничные дни проконтролировать карманные расходы своих детей и быть к ним предельно внимательными. Впереди каникулы- веселое и одновременно опасное время.

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