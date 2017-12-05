Об обязательности жетона у полицейских предупредил шымкентцев начальник МПС Шымкента. На своей страничке в Фейсбуке Данияр Мейрхан пояснил, куда обращаться в случае отсутствия жетона и как будет наказан сотрудник полиции.

«У полицейского должен быть жетон! Если же вас остановил сотрудник в форме без жетона и не предъявляет удостоверение, то вы имеете право не предоставлять ему документы. Более того, вам стоит позвонить на 102 или 535252 и сообщить на пульт дежурного об этом нарушении со стороны сотрудника полиции», — прокомментировал показательное фото Данияр Мейрхан.

На вопрос пользователя социальных сетей о наказании полицейского, Мейрхан ответил коротко: «На первый раз выговор!»