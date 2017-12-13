Онлайн-счетчик численности населения запустили в Казахстане

На сайте комитета по статистике МНЭ РК появилась страница, на которой в режиме реального времени отображается изменение численности населения страны.

Так, по данным счетчика, к полудню 13 декабря в Казахстане насчитывается 18 146 153 гражданина. При этом в начале 2017 года численность населения страны составляла 17 917 915 человек.

Также счетчик сообщает, что с интервалом в 81 секунду в республике рождается ребенок, при этом каждые 2016 секунд один человек умирает.