ОПМ «Правопорядок» в ЮКО: раскрыто 160 преступлений, в том числе два убийства

Полицейские ДВД Южно-Казахстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок», проводившегося с целью поддержания общественного порядка, профилактики и пресечения административных правонарушений и преступлений, в том числе краж, грабежей, мошенничества и других противоправных действий в отношении граждан.

В проведении ОПМ «Правопорядок» задействовали более 2 тысяч полицейских с привлечением оперативных подразделений ДВД ЮКО, которые несли службу в усиленном режиме на улицах и в общественных местах.

Полицейские ЮКО раскрыли свыше 160 преступлений, в том числе 50 из ранее совершенных преступлений, из которых одно убийство и два грабежа. Стражи порядка задержали 2 преступников, находившихся в розыске и одного подозреваемого за хранение наркотических средств.

Также в ходе проведения ОПМ «Правопорядок» полицейские ДВД ЮКО выявили свыше 4 тысяч административных правонарушений, в том 189 фактов мелкого хулиганства и 435 фактов распития алкоголя или появления в общественных местах в пьяном виде.

К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения сотрудники Местной полицейской службы привлекли около 1400 правонарушителей, из них 32 водителей за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Также стражи порядка составили административные протокола за пользование телефоном при управлении автотранспортом в отношении 602 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 681, за превышение скорости – 71 и за выезд на полосу встречного движения в отношении 17 нарушителей.

Сотрудниками миграционной полиции ДВД ЮКО в ходе ОПМ «Правопорядок» выявлено свыше 200 нарушений миграционного законодательства РК и более 70 правонарушителей водворены в приемники-распределители.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО