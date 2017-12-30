Осуждены полицейские, торговавшие наркотиками

В специализированном уголовном суде оглашен вердикт бывшим участковым Абайского РОВД. Экс-полицейские признаны виновными в подготовке к сбыту и склонению к употреблению наркотических средств. Сами подсудимые вину не признали и до последнего утверждали, что, стремясь выявить и обезвредить наркоманов, стали жертвами провокации.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Южно-Казахcтанской области рассмотрел уголовное дело по обвинению Биржана Баязерова, Нурсултана Алги, Тимура Дильдабекова, Нусултана Досполова.

Все четверо — ранее служили участковыми полиции. Два в звании капитана, два — старших лейтенанта.

О подробностях процесса сообщил Абинур Карабаев, координатор по связям со СМИ специализированного уголовного суда.

— Они сначала приобрели наркотики и должны были передать его лицу, который оказался агентом Комитета национальной безопасности. Когда они ему передали, они попросили, чтобы он нашел человека, которому он передаст наркотическое средство и склонит его к употреблению. И в это время они должны были его поймать за употребление. За счет этого они хотели улучшить свои показатели по работе.

Между тем сами полицейские оказались под колпаком у комитета национальной безопасности. С февраля этого года спецслужбы начали оперативную разработку участковых. В апреле при передачи марихуаны, они были арестованы.

Абинур Капрабаев: «Трое признаны виновными по Статье 24 Часть 1 (приготовление к преступлению); ст 297 часть 3 п 1,4, (незаконный сбыт наркотических средств) и Статье 299 часть 2 пункт 1 (склонение к употреблению наркотиков). Приговорены к 5 годам лишения свободы. Четвертый признан виновным в склонении к употреблению. В момент сбыта марихуаны его не было, он находился на учёбе. Он приговорен к 3 годам лишения свободы. Все лишены звания, а также им на 10 лет ограничено право работать в правоохранительных органах.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Данил Шемратов