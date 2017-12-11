Платье к Собачьему году — в чем встретишь Новый год, в том его и проведешь

Как ни крути, а весь декабрь проходит у нас в ожидании новогоднего праздника. Кажется, что еще полно времени, но в том то и дело – оно летит так быстро, и оглянуться не успеешь, как часы пробьют двенадцать.

Уже сейчас нужно думать о подарках, которые хочется подарить близким. Подарки можно купить или изобрести самим, на что также нужно время. Уже сейчас пора задуматься о новогоднем наряде и начинать, пока еще есть время, приводить в порядок себя любимую.

К слову, сколько денег можно и нужно потратить на подарки, здесь: Какие подарки? Не, не слышал…

Если подумать, то это странно, почему именно к Новому году нам хочется выглядеть на все 100. Даже лучше, чем на 8 Марта или к отпускному сезону. Но видимо что-то такое в нас заложено – желание встретить новый год, новый этап в жизни во всеоружии. А если учесть, что красота – страшная сила, то все становится понятным.

В чем будем встречать Новый год мы? Хозяйкой наступающего 2018 года по восточному календарю станет Желтая Собака. Мы предлагаем вам два варианта: первый – слепо довериться источникам, которые рассказывают о благоприятных для года Собаки цветах и фактурах, второй – проявить больше креатива и оттолкнуться от качеств хозяйки года, а остальное домыслить самим.

Итак, первый вариант. Здесь за нас уже все решено и посоветовано. Встречаем год Желтой (Земляной) Собаки и, значит, цвета платьев выбираем «под масть» – все оттенки желтого, рыжего, оранжевого, оттенки шоколада и охры. Краски земли, природы тоже хороши: коричневая, синяя, серо-серебристая гамма Песика не спугнет и не разозлит. А вот красным, таким модным в этом сезоне, гороскопы увлекаться не советуют: не любит его Собака почему-то.

Второй вариант подойдет тем, кто не очень любит жесткий диктат и сам решает, как ему выглядеть на празднике. Как вам такое предложение – оттолкнуться от тех характеристик, которыми восточный гороскоп наделяет Собаку и поиграть на этом.

Например, вот что мы прочитали: «Собака очень привлекательна внешне, одевается просто, предпочитает вещи практичные, подходящие к ситуации, не увлекаясь веяниями моды».

С этой точки зрения, чтобы понравиться Собаке нужно выбирать наряд интересный, но в то же время практичный. То есть такой, каким вы сможете еще не раз воспользоваться после праздника. Немного перефразируя известную поговорку – в чем встретишь новый год, в том его и проведешь.

Какие еще качества могут быть подсказкой при выборе наряда? Вот пишут, что у Собаки отличная интуиция. Включите и вы свою и постарайтесь угадать, какой вам нужно быть, чтобы понравиться тем, кто в этот праздник окажется с вами рядом, и при этом получить удовольствие самой. Собака не любит чужих – постарайтесь в новогоднюю ночь быть своей среди своих. Даже если захочется быть особенной, сделайте это так, чтобы ваша особенность не раздражала, а восхищала.

В общем, включайтесь в игру и включайте фантазию. И вы обязательно подружитесь с Собакой. Она и так уже друг человека. Теперь дело за вами.

Яна Котт