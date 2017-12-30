Покупаем детские игрушки с умом: как не нарваться на токсичные товары

В поисках подарков для детей, шымкентцы атаковали оптовые магазины и базары. И неудивительно, ведь здесь можно найти все, что душе угодно.

Сотни игрушек — машинки, куклы, наборы фигурок животных и детской посуды. Приятно удивляют и цены. Они здесь в разы ниже по сравнению с брэндовыми магазинами. Выбрать подарок для сына пришла и Анастасия Зайцева. По словам девушки, игрушки она выбирает исходя не только из цены. Не менее важно и качество.

«По качеству выбираем, ну а если с ребенком приходим, то уже то, что ему нравится. Если есть возможность здесь приобрести дешевле, чем в другом месте, где та же игрушка в разы дороже обойдется, то я выберу подешевле», — рассказывает Анастасия Зайцева.

Дешево — не значит безопасно, уверены в областном департаменте охраны общественного здоровья. Ведь на базарах и оптовых рынках покупателям не предоставляют чеки. И для службы по охране здоровья граждан, качество этих товаров остаётся слепым пятном.

«В данное время у нас торговые места сняты с контроля и не проверяются. Мы только проводим мониторинг игрушек в течение месяца. В начале года составляем график, где реализуются игрушки. Покупаем и проверяем игрушки, только там, где дают чеки», — поясняет начальник отдела по контролю требованиям технического регламента, Джумагали Музафаров.

В этом году, в ходе плановой проверки магазинов, где чеки выдают, было исследовано 67 проб игрушек. В лабораториях при департаменте охраны общественного здоровья ЮКО, у трех из них выявили несоответствие по маркировке. Еще одна проба вызвала у специалистов подозрение из-за постороннего запаха. Токсичных игрушек не обнаружено. А сколько еще торговых точек остались вне поля зрения департамента. Ведь, по официальным данным, треть всех завезённых в Казахстан игрушек не соответствует нормам. В основном, продавцы нарушают правила маркировки. Однако, немало случаев, когда казахстанцам продают токсичные товары. В пластиковых наборах, куклах и машинках — чаще всего обнаруживают опасные для здоровья формальдегид, стирол и фенол. Но Казахстан принимает меры по ужесточению и контролю ввоза игрушек в страну.

Комитет охраны общественного здоровья Минздрава РК разработал законопроект, запрещающий завоз в Казахстан детских игрушек без сертификатов безопасности. Помимо этого, поставщиков товаров, возможно, обяжут продавать игрушки только в специальных отделах.

Ну, а пока, казахстанцам советуют обращать пристальное внимание на несвойственный запах и низкое качество продукции.

Анастасия Новикова