По итогам пяти месяцев 2021 года по фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано более 170 предписаний.

Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля осуществляется государственный контроль за безопасностью детских игрушек в рамках мониторинга безопасности продукции, посредством закупа продукции на стадии ее реализации и проведения экспертизы на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек».

В ходе мониторинга за пять месяцев текущего года по республике отобрано и исследовано 900 образцов игрушек, из которых 519 или 57,7% не соответствовали вышеуказанным требованиям. 0,4% несоответсвующих требованиям образцов игрушек произведены в Казахстане, 8,5% — в государствах-членах ЕАЭС и 91% — в других странах.

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По видам нарушений установлено, что основная часть приходится на нарушение требований маркировки – 91% (органолептическим показателям – 3,1%, санитарно-химическим и токсиколого-гигиеническим показателям – 5,4%).

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По фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано 176 предписаний об устранении нарушений, с обязательным разъяснением порядка его устранения.

С реализации снято более 19,98 кг не отвечающих требованиям безопасности игрушек.