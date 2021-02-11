Предприятие широко известно на рынке Казахстана под торговой маркой «Navruz Plastik – ShR».

Начав свою деятельность с продажи посуды, парфюмерии, детских игрушек, Рабига Байтемирова сегодня сама производит отечественные детские игрушки.

О том, почему именно сборка детской игрушки, рассказала сама предпринимательница и поделилась планами на будущее.

— В 1995 годах мы с супругом осуществляли торгово-закупочную деятельность различных товаров из Китая, Ирана, России и Узбекистана. Тогда мы заметили высокий спрос на детские игрушки. Занимаясь торговлей уже много лет, мы решили изучить рынок и заняться производством игрушек. В то время мой сын учился в Китае, и выбором оборудовании, производственным и технологическим процессами ознакомил нас сын. В итоге в 2013 году мы приобрели необходимое оборудование и укомплектовали линию по производству игрушек «Маг». А в 2015 году для расширения ассортимента игрушек возникла необходимость приобретения пресс-форм, машинного оборудования по производству дополнительного оборудования, квадроциклов для детей. С этой целью в рамках государственной программы фонд «Даму» оказал помощь в получении кредита. Таким образом, наш план был реализован. В ближайшее время мы планируем изготовить и экспортировать игрушки с пультом управления, куклы, детскую посуду, — говорит шымкентский предприниматель.

На сегодняшний день предприятие выпускает мотоциклы, песочный набор игрушек, конструкторы. Пресс-служба акимата города Шымкент. Трудоустроено 20 человек. Продукции данного предприятия можно найти в магазинах всех регионов страны по доступным ценам. Вместе с тем, экспортируется в Кыргызстан. Также проявляют интерес и предлагают сотрудничать инвесторы из Турции и Ирана, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Сырье, как полипропилен и полиэтилен, импортируется из Ирана и Туркменистана, а краски импортируются из Вьетнама, Германии и Кореи.

Рабига Байтемирова, имеющая многолетний опыт работы, объясняет, что «главными принципами в продвижении являются постоянное стремление, ставить перед собой цели и каждый день совершенствовать свои знания и профессиональные навыки для повышения квалификации».