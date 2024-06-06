Беременную женщину ранили в живот в Шымкенте

Шокирующий инцидент произошел в Шымкенте.

Около часа назад в №2 городскую больницу с ножевым ранением доставлена беременная женщина. Об этом редакции OTYRAR сообщил инсайдер.

Предположительно жертве 30 лет, ее ранили в живот. Кто именно так поступил, пока остается загадкой. Известно лишь то, что ранение не проникающее и нет опасности для плода. Пострадавшей сейчас делают операцию.

«Ее на скорой доставили в сознании. При осмотре у нее выявили беременность, но срок очень маленький. Сейчас ее взяли на операцию, состояние удовлетворительное»,- рассказал журналисту нашего издания инсайдер.

Сотрудники больницы передали информацию о пострадавшей департаменту полиции Шымкента. Редакция OTYRAR запросила официальную версию произошедшего в пресс-службе ведомства. Новость будет дополняться.