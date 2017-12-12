Поправить свое здоровье кобыльим молоком можно неподалеку от Шымкента. В Толебийском районе ЮКО открыт лечебно-оздоровительный комплекс. Каждый желающий может пройти курс лечения парным кобыльим молоком.

Аким ЮКО Жансеит Туймебаев принял участие в торжественном открытии комплекса, попробовал лечебный молочный напиток кымыз и пообещал свой отпуск провести в комплексе.

К слову, Жансеит Туймебаев во время открытия комплекса оплатил пребывание и лечение двоих старейшин.

Также глава региона осмотрел ход реконструкции святыни «Шильтер», конюшню района и зону отдыха. Аким области, согласно традиции, из рук покормил одного из скакунов.

Шуддин Саидов