Позитивный ролик ко Дню независимости сняли в Казахстане (видео)

Позитивный ролик ко Дню независимости сняли в Казахстане, суть которого сводится к одному: мы одна большая семья, сообщает informburo.kz.

Видео ко Дню независимости опубликовал Фонд Первого Президента РК – Елбасы.

В ролике показаны абсолютно разные казахстанцы со своими привычками и интересами, но все их истории объединены одним числом – 16.

«Мы одна страна и одна большая семья. И это не просто дата в календаре. Это наш общий праздник», – заключили авторы ролика.

16 декабря Казахстан отмечает свой 26-й День независимости. В этом году казахстанцы отдохнут четыре дня – 16, 17, 18, 19 декабря.