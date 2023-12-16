С Днем Независимости, Казахстан!

Сегодня Казахстан отмечает государственный праздник – День Независимости

В этом году страна празднует 32 год обретения суверенитета.

16 декабря 1991 года Верховный Совет республики принял Конституционный закон РК «О государственной независимости Республики Казахстан».

Сегодня Казахстан является полноправным членом ООН, развивает сотрудничество с зарубежными странами и международными организациями.

А масштабные экономические и политические реформы повышают авторитет нашего государства на международной арене.

16 декабря также является днем памяти о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа.

Патриотизм, ответственный труд, взаимопонимание и дух созидания позволяют казахстанцам добиваться успехов и противостоять вызовам современности.

С праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!