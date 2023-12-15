График работы ЦОНов и спецЦОНов Шымкента на праздники

Филиал «Правительство для граждан» сообщает, что в связи с празднованием Дня Независимости, ЦОНы и спецЦОНы Шымкента не будут работать 16 декабря.

При этом, отметим, что в понедельник 18 декабря с 9:00 до 13:00 граждан будут принимать только дежурные центры обслуживания населения. Со вторника 19 декабря ЦОНы и СпецЦОНы города будет работать в обычном режиме.

Напомним, что центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

Госкорпорация поздравляет шымкентцев с Днем Независимости и желает крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем!