Продавцов угля в ЮКО подозревают в противозаконных действиях. Под подозрение в антиконкурентном соглашении (или как мы больше привыкли «в ценовом сговоре») попали как оптовые, так и розничные торговцы.

На сайте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан появилась информация о начале расследования.

«На основании поручения Комитета по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан №35-22-19/1925 от 16.10.2017 года, Департаментом Комитета по Южно-Казахстанской области было начато расследование в отношении 13 субъектов рынка, занимающихся оптовой и розничной торговлей угля в области по признакам антиконкурентного соглашения согласно п.п. 1) п.1 ст.169 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок)», — говорится в официальной публикации.

В настоящее время Департаментом проводится работа по изучению и обработке полученных материалов касательно проводимого расследования.

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