Сарыагашские чиновники игнорируют зов о помощи жителей села-призрака

Целое село в Сарыагашском районе не может доказать свое существование. Каким то образом аул Жантаксай не был внесен на карту района. В последствии более 80 семей на протяжении нескольких лет не могут узаконить свое имущество. Из-за отсутствия документов сельчане ограничены в пользовании водой и электричеством. Доверие жителей аула пропало и к местные чиновникам. Говорят, кормят каждодневными обещаниями, но решить эту проблему никак не могут.

В этом селе Баймухан Сейдалиев родился и вырос. Несколько лет назад мужчина женился, построил дом. Но уже как 5 лет не может оформить его официально.

Баймухан Сейдалиев, житель села Жантаксай: «Ходил к акиму, он мне сказал — дом построй, потом что-нибудь решим. Этой земли нет в госплане. Когда просим результат, говорит что решим в следующем году. Так и ходим уже пятый год».

С такой же проблемой столкнулись еще 80 семей. Обивать пороги различный районных учреждений сельчане не в силах. Везде отвечают одно и тоже. Аул не закреплен ни за одним сельским округом. Почему так случилось, ни один чиновник внятного ответа дать не может.

Калбыш Сейдуалива, жительница села Жантаксай: «У меня есть шестеро детей, каждому построили дом. У них до сих пор нет госактов. Через мою домовую получают пособие, через нее же и платят за свет».

Амангуль Мамарова, жительница села Жантаксай: «Свет выключают каждые 2 дня. Когда обращаемся, говорят, что не подключены к фазе, вы никуда не относитесь. Вот в чем проблема. Пусть сделают нам дорогу, наладят подачу электроэнергии и газа. В соседнем селе Каратобе есть газ, а у нас нет».

Село Жантаксай когда-то относилось к сельскому округу Бирлик. Позже 1380 гектаров земли были отданы округу Актобе. Эту важную информацию районный акимат до жителей почему то не донес.

Нуржан Кокеев, ИО руководителя отдела земельных отношений Сарыагашского района: «Вот вы женщина, говорите что у вас есть госакт. Если ваши родственники не могут его получить, согласно кодексу, вы должны обратиться к сельскому акиму. Туда выедет специальная комиссия. Я знаю, где у нас есть пробелы».

Проблем в безымянном ауле не мало. Воду приходится возить по бездорожью из соседнего села. А школьные занятия учителя проводят прямо во дворах частных домов.

Бактияр Кенжебеков, аким сельского округа Актобе: «С начала года районный акимат работает над этим вопросом. Уже оптимизирован весь сельский округ. Начиная со следующего года мы начнем работу по проведению инфраструктуры на все присоединенные к нам земли».

Любопытен еще один факт. Не находясь ни на одной карте района, сельчане продолжают исправно платить налоги. Куда и кому уходят эти деньги, жители понять не могут.

Николай Путилин