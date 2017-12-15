Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы минсельхоза

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Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра — министром сельского хозяйства, сообщает Аkorda.kz. Ранее этот пост занимал Аскар Мырзахметов.

«Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан», — сообщается в разделе «Указы».

Так же коротко отмечено об освобождении от должности Аскара Мырзахметова.

«Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан», — из раздела «Указы» сайта Аkorda.kz.

Умирзаку Шукееву 53 года.

Умирзак Естаевич Шукеев родился 12 марта 1964, Туркестан, Казахстан), председатель правления АО «Самрук-Қазына» (c декабря 2011 года), первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2011 годы), аким города Астаны (2004-2006 годы), кандидат экономических наук.

  • 1986 г. Окончил Московский экономико-статистический институт, экономист-математик.
  • 1986—1988 работал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане КазССР
  • 1988—1991 гг. аспирант МЭСИ
  • 1990 родилась дочь, Нурбала
  • 1991—1992 гг. ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ;
  • 1992—1993 гг. консультант Высшего экономического совета при Президенте РК;
  • 1993 г. заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров РК;
  • 1993—1995 г. заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области;
  • 1996 — родилась дочь Нургуль;
  • ноябрь 1995 г. — март 1997 г. министр экономики РК;
  • март — окт. 1997 г. — министр экономики и торговли РК;
  • июль — окт. 1997 г. заместитель Премьер-Министра РК (курировал вопросы макроэкономики, оперативного функционирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики, науки, отношений со странами СНГ);
  • окт. 1997 г. — апр. 1998 г.председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» БТА Банк;
  • апр. — авг. 1998 г. заместитель руководителя Администрации Президента РК;
  • авг. 1998 года — март 2004 года аким Костанайской обл.
  • фев. — нояб. 1997 г. Член Высшего экономического совета при Президенте РК,
  • нояб. 1997 г. — авг. 1998 г. член Национального совета по устойчивому развитию РК
  • март — дек. 1997 г. Председатель наблюдательного совета ЗАО «ННК «Казахойл».
  • 2000 — родился сын, Нурасыл
  • С марта 2004 года аким города Астаны.
  • В сентябре 2006 года назначен акимом Южно-Казахстанской области.
  • В августе 2007 года — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.
  • 3 марта 2009 года Указом главы государства назначен Первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан
  • Указом Президента Казахстана от 11 апреля 2011 года вновь назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.
  • 26 декабря 2011 г. — назначен председателем правления АО «Самрук-Қазына».

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