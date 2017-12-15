Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы минсельхоза

Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра — министром сельского хозяйства, сообщает Аkorda.kz. Ранее этот пост занимал Аскар Мырзахметов.
«Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан», — сообщается в разделе «Указы».
Так же коротко отмечено об освобождении от должности Аскара Мырзахметова.
«Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан», — из раздела «Указы» сайта Аkorda.kz.
Умирзаку Шукееву 53 года.
Умирзак Естаевич Шукеев родился 12 марта 1964, Туркестан, Казахстан), председатель правления АО «Самрук-Қазына» (c декабря 2011 года), первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2011 годы), аким города Астаны (2004-2006 годы), кандидат экономических наук.
- 1986 г. Окончил Московский экономико-статистический институт, экономист-математик.
- 1986—1988 работал младшим научным сотрудником НИИ АСПУ при Госплане КазССР
- 1988—1991 гг. аспирант МЭСИ
- 1990 родилась дочь, Нурбала
- 1991—1992 гг. ведущий научный сотрудник НИИ АСПУ;
- 1992—1993 гг. консультант Высшего экономического совета при Президенте РК;
- 1993 г. заместитель заведующего отделом финансов и труда Аппарата Президента и Кабинета Министров РК;
- 1993—1995 г. заместитель главы администрации, акима Южно-Казахстанской области;
- 1996 — родилась дочь Нургуль;
- ноябрь 1995 г. — март 1997 г. министр экономики РК;
- март — окт. 1997 г. — министр экономики и торговли РК;
- июль — окт. 1997 г. заместитель Премьер-Министра РК (курировал вопросы макроэкономики, оперативного функционирования промышленности, торговли, транспорта, энергетики, науки, отношений со странами СНГ);
- окт. 1997 г. — апр. 1998 г.председатель правления ЗАО «Банк Туран-Алем» БТА Банк;
- апр. — авг. 1998 г. заместитель руководителя Администрации Президента РК;
- авг. 1998 года — март 2004 года аким Костанайской обл.
- фев. — нояб. 1997 г. Член Высшего экономического совета при Президенте РК,
- нояб. 1997 г. — авг. 1998 г. член Национального совета по устойчивому развитию РК
- март — дек. 1997 г. Председатель наблюдательного совета ЗАО «ННК «Казахойл».
- 2000 — родился сын, Нурасыл
- С марта 2004 года аким города Астаны.
- В сентябре 2006 года назначен акимом Южно-Казахстанской области.
- В августе 2007 года — заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.
- 3 марта 2009 года Указом главы государства назначен Первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан
- Указом Президента Казахстана от 11 апреля 2011 года вновь назначен первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.
- 26 декабря 2011 г. — назначен председателем правления АО «Самрук-Қазына».
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2 Комментариев Включено "Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы минсельхоза"