Шукеев сменил Мырзахметова на посту вице-премьера и главы минсельхоза

Умирзак Шукеев назначен заместителем премьер-министра — министром сельского хозяйства, сообщает Аkorda.kz. Ранее этот пост занимал Аскар Мырзахметов.

«Указом Главы государства Шукеев Умирзак Естаевич назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан», — сообщается в разделе «Указы».

Так же коротко отмечено об освобождении от должности Аскара Мырзахметова.

«Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан», — из раздела «Указы» сайта Аkorda.kz.

Умирзаку Шукееву 53 года.

Умирзак Естаевич Шукеев родился 12 марта 1964, Туркестан, Казахстан), председатель правления АО «Самрук-Қазына» (c декабря 2011 года), первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2009-2011 годы), аким города Астаны (2004-2006 годы), кандидат экономических наук.