Старый центр Шымкента стал объектом внимания Жансеита Туймебаева и Нурлана Сауранбаева

Пешая прогулка двух акимов по Шымкенту удивила горожан. Глава региона и глава областного центра прошлись по улице Жангельдина, спустились к аллее Семьи, прогулялись к площади Аль-Фараби…

Старый центр Шымкента был в центре внимания акима области Жансеита Туймебаева и акима города Нурлана Сауранбаева. В ходе специального объезда они посетили набережную реки Кошкар ата и прилегающий к этой части реки частный сектор, сообщает пресс-служба акима Шымкента.

В результате было определено несколько важных направлений и по ним даны конкретные поручения. Так, реки и каналы должны быть благоустроены, набережная Кошкараты приведена в порядок.

Отдельный упор — на озеленение. Что касается жилья вдоль реки, то программа по сносу будет продолжена.

В районе площади Аль-Фараби появится Арбат. Он расположится на отрезке между ул. Аскарова и Айбергенова.

Не обошли вниманием отцы области и города и фасады многоэтажек и зданий. Планируется, что они будут приведены к единому стилю.