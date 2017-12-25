Темпы роста пенсионных накоплений уменьшаются вместе с инвестдоходом

Темп роста пенсионных накоплений замедляется второй месяц подряд. Объем инвестиционного дохода уменьшается второй год подряд, подсчитал ranking.kz.

Пенсионные накопления казахстанцев с начала года увеличились на 13,4% (896,6 млрд тг) и составили на конец октября 2017 года 7,6 трлн тг.

За последний месяц накопления выросли на 0,6% (43,3 млрд тг). Максимальный темп роста пенсионных накоплений в текущем году пришелся на август — на 2,1% (153,3 млрд тг).

Поступления в ЕНПФ за 10 месяцев текущего года составили 1,1 трлн тг, что на 19,5% (181,4 млрд тг) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные поступления, более 97%, были за счет обязательных взносов и начисленного инвестиционного дохода.

Объем обязательных взносов за январь-октябрь 2017 года составил 584,8 млрд тг, рост за год на 48,7% (191,5 млрд тг).

Объем инвестиционного дохода уменьшается второй год подряд. Инвестиционный доход за январь-октябрь 2017 года составил 497,3 млрд тг, что меньше на 2,4% (12,1 млрд тг) чем за аналогичный период прошлого года.

Иные поступления в пенсионный фонд составляют менее 3% от общего объема.

Почти весь объем приходится на обязательные-профессиональные взносы — 29,3 млрд тг, рост за год на 9,6% (2,6 млрд тг).

Следом идут поступления от пени и штрафов за несвоевременное перечисление пенсионных взносов — 1,2 млрд тг, рост за год на 24,7% (244,9 млн тг).

Объем добровольных пенсионных взносов за год увеличился на 56,4% (131,6 млн тг), до 364,9 млн тг.

Прочие поступления за год сократились на 91,1% (949,9 млн тг), до 92,4 млн тг.