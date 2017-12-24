«Технодом» расширяет сеть — новый магазин открылся в Шымкенте

«Технодом» расширяет сеть магазинов по Казахстану. В Шымкенте открылся 72-ой магазин, где традиционно представлена качественная электробытовая и компьютерная техника.

Большой выбор смартфонов, телевизоров, ноутбуков, бытовой техники и аксессуаров — от такого ассортимента разбегаются глаза. В Шымкенте открылся еще один магазин ведущей сети магазинов «Технодом».

Татьяна Лигай, менеджер магазина ТС «Технодом»: «У нас открылся четвертый магазин в Шымкенте, который находится в самом центре города — по улице Жангельдина, 12 А. Наша компания нацелена на сервис, на качество товара, на отличное обслуживание, поэтому ждем всех жителей Шымкента в гости!»

В честь открытия покупателей ждут грандиозные скидки. Сниженные цены на технику будут действовать в Технодоме 3 дня — по 24 декабря включительно. Более того, до конца года действует рассрочка на весь ассортимент без исключения.

Шымкентцы доверяют качеству — за электронной, бытовой и компьютерной техникой уже в первый день пришли сотни горожан. Каждого покупателя на входе встречают знающие консультанты, которые помогут с выбором покупки.

Ирина Коваль, покупательница: «Перед праздником решили поменять что-то в квартире — решили телевизор новый купить, сейчас мальчики нам объясняют. Здесь и по ценам разнообразие, и фирмы разные — мы немного растерялись!»

Технодом продолжает акцию «Курс на Лапландию». Путевку на родину Санта Клауса может выиграть любой, кто оформит рассрочку на покупку техники по специальной программе «Техноденьги».

Магазин электробытовой и компьютерной техники Технодом находится по адресу — ул. Жангельдина, 12 А. В предпраздничные дни специально для своих покупателей магазин продлевает работу до 10 вечера.

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