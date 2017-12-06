Туркестан передал символы столицы турецкому городу Кастамону. В ЮКО прошло торжественное закрытие года «Туркестан – культурная столица Тюркского мира».

В духовной столице тюркских народов состоялся Гала-концерт, посвященный торжественному закрытию года «Туркестан – культурная столица Тюркского мира». Концертная программа началась с хореографической композиции «Түбі бір түркілер», после которой аким области Жансеит Туймебаев поздравил всех присутствующих с этим знаменательным днем.

«Наш Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, лидер современного тюркского мира отметил, что ТЮРКСОЙ должна превратиться в ЮНЕСКО тюркского мира. Традиция объявлять города-столицы тюркской культуры началась в 2012 году именно со столицы Казахстана — Астаны. На сегодня ТЮРКСОЙ действительно превратилась в ЮНЕСКО тюркского мира. В конце прошлого года на 34-м заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ было принято историческое решение объявить Туркестан культурной столицей тюркского мира 2017 года…», — сказал Ж. Туймебаев.

Глава региона поблагодарил и наградил медалями министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы и Генерального секретаря Международной организации ТЮРКСОЙ Дюсена Касеинова, а также вручил вице-министру Турции Хусейну Яйману нагрудной знак за укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Турцией. Гостям из других тюркоязычных стран были вручены специальные подарки акима области.

В мероприятии приняли участие творческие коллективы из Азербайджана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, а также Республики Татарстан, Башкирии, Саха-Якутии, Тывы и Республики Крым.

В ходе церемонии закрытия, согласно решению 35-го заседания Постоянного Совета, флаг и символ культурной столицы Тюркского мира 2018 года был передан турецкому городу Кастамону.

В завершении мероприятия солисты областного театра оперы и балета и областной филармонии имени Ш.Калдаякова исполнили песню — «Туркестан — столица тюркского мира».

Напомним, что в рамках проекта «Туркестан — культурная столица Тюркского мира» было проведено более 40 значимых мероприятий, направленных на укрепление братских связей и дружбы между тюркскими народами.

Пресс-служба акима ЮКО