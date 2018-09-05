В Туркестанской области торжественно отметили 25-летие образования ТЮРКСОЙ

Сегодня в культурном центре МКТУ им. Х.А. Ясави состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию организации ТЮРКСОЙ. Участники совещания посетили выставку, посвященную юбилейной дате, а также был показан специальный видеофильм о международной организации.

В ходе встречи аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев поздравил собравшихся с открытием секции «25 лет со дня образования ТЮРКСОЙ» в рамках Международного конгресса гуманитарных наук тюркского мира.

«Наш Первый Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев, лидер современного тюркского мира отметил, что ТЮРКСОЙ должна превратиться в ЮНЕСКО тюркского мира. Традиция объявлять города-столицы тюркской культуры началась в 2012 году именно со столицы Казахстана — Астаны.

На сегодня «ТЮРКСОЙ» действительно превратилась в ЮНЕСКО тюркского мира. Тюркские народы в эпоху глобализации должны укреплять взаимное сотрудничество и укреплять единство для сохранения национального кода, специфических особенностей, культуры, духовности и государственности.

Принимая это во внимание, год «Туркестан — культурная столица тюркского мира» гармонично сочетался с инициативой Главы государства по духовной модернизации и с идеями Мәңгілік Ел. Туркестан — это священное место и центр тюркского мира. Уверен, что организация «ТЮРКСОЙ» будет и дальше расширять эти связи среди братских народов, объявляя различные города культурной столицей тюркского мира», — сказал Ж. Туймебаев.

В ходе совещания с докладами выступили Генеральный секретарь Международной организации ТЮРКСОЙ Д. Касеинов, председатель Полномочного совета МКТУ им. Х.А. Ясави М. Йылдыз, ректор МКТУ им. Х.А. Ясави Б. Абдрасилов и ряд известных ученых.

На торжественном мероприятии аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев был награжден орденом «Құрмет» Международной организации «ТЮРКСОЙ». Вместе с тем, был подписан Меморандум о взаимопонимании между акиматом Туркестанской области и Международной организацией «ТЮРКСОЙ» о сотрудничестве в сфере культуры. Торжественное мероприятие завершилось концертной программой.