В Туркестане прошло XXXV заседание Постоянного Совета ТЮРКСОЙ

Туркестан, который был избран столицей Тюркского мира 2017 года, принял участников 35-го заседания постоянного совета ТЮРКСОЙ, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

В заседании приняли участие генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, министр культуры и туризма Турции Нуман Куртулмуш, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Султанбек Жумагулов, а также заслуженные деятели культуры, представители министерств культуры государств-членов ТЮРКСОЙ, Тюркского совета, Ассамблеи парламента тюркоязычных стран, Международной тюркской академии, Фонда культуры и наследия тюркского мира и представители международных организаций.

Открывая заседание совета министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что единство и солидарность тюркских народов станет еще более крепче, и поблагодарил весь тюркский народ, который принимал участие в мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Туркестан — культурная столица тюркского мира».

Вместе с тем, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов выразил слова благодарности главе региона за организацию и проведение мероприятий в Туркестане на самом высоком уровне.

В ходе встречи министры культуры тюркоязычных стран выразили свои мнения о прошедших культурных мероприятиях, и отметили, что для укрепления культурных и духовных связей необходимо сосредоточиться и объединиться вокруг добрых дел.

В своем выступлении аким области Ж. Туймебаев поприветствовал гостей в столице тюркского мира — древнем Туркестане, и подчеркнул важность Постоянного совета, который на международном уровне знакомит весь мир с тюркской культурой.

«Тюркский народ в эпоху глобализации не должен быть поглощен странами-гигантами, нам необходимо укрепить взаимное сотрудничество для сохранения национального кода, самобытности, культуры, духовности и государственности, а наше единство должно быть еще более устойчивым. С учетом этого, год «Туркестан – культурная столица Тюркского мира» соответствует инициативе духовного возрождения Главы государства и созвучна с национальной идеей Мәңгілік ел. Мы приложили все необходимые усилия для проведения данного мероприятия на самом высоком уровне. Для проведения этого значимого мероприятия Международной организацией ТЮРКСОЙ, Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и акиматом Южно-Казахстанской области была проделана плановая и систематическая работа», — сказал аким области.

Наряду с этим, глава региона подчеркнул, что в рамках проекта «Туркестан — культурная столица Тюркского мира» в Туркестане и Шымкенте проведено более 40 значимых мероприятий, сочетающие в себе глубокое содержание и значение тюркской целостности. Также, аким отметил, что Шымкент объявлен культурной столицей стран СНГ 2020 года, и в связи с этим призвал все тюркские народы стать свидетелями и гостями данного мероприятия.

В ходе традиционной встречи министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ был заслушан отчет о проделанной работе, а также обсуждены мероприятия, прошедшие в 2017 году с целью укрепления культурно-духовных связей тюркских народов. Кроме того, одобрен план на предстоящий год.

По итогам встречи участники заседания постоянного Совета ТЮРКСОЙ приняли и подписали Декларацию XXXV заседания и рабочий протокол.

Помимо этого, участники заседания Совета и гости из тюркоязычных стран в центре прикладного искусства ознакомятся с художественной выставкой «ТЮРКСОЙ», где вручат победителю встречи художников специальный приз организации ТЮРКСОЙ.